‘Karabağ’da bize zaferi TSK’nın eğitimi getirdi’

NAMIK DURUKAN Ankara – Hasanov, “Sivil bir bakış açısından savaş, silahlı kuvvetler için bir tür sınavdır. Bu sınavı geçtik ama Türk Silahlı Kuvvetleri bizi buna hazırladı” dedi.

‘Tüm dünya inceliyor’

Azerbaycan kaynaklı Real TV’ye Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ zaferini değerlendiren Savunma Bakanı Hasanov, birçok Azerbaycanlı subayın Türkiye’de askeri okullarda eğitim gördüğünü ifade etti. Hasanov, “Türk Silahlı Kuvvetleri, Azerbaycan subayının ve genel olarak Azerbaycan ordusunun muharebe eğitiminde önemli bir rol oynamaktadır. Bütün bunların sonucunda Azerbaycan ordusunun birlik ve teşkilatları muharebelerde yüksek profesyonellik ve vatanseverlik sergilediler. Sonuçlar açık. Bugün tüm dünya Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin gerçekleştirdiği operasyonları inceliyor. Bu kapsamda çok sayıda başvuru aldık” diye konuştu.

Azerbaycan ordusunun savaş cephelerindeki hızı ve yüksek profesyonelliğinin Ermeni ordusunda şok etkisi yarattığını belirten Hasanov, bunu TSK’nın eğitimi ile sağladıklarını anlattı. Hasanov, şöyle devam etti:

“Sivil bir bakış açısından savaş, silahlı kuvvetler için bir tür sınavdır. Bu sınavı geçtik ama Türk Silahlı Kuvvetleri bizi buna hazırladı.”

Eylülde üçlü tatbikat

Hasanov, Azerbaycan ordusunun manevra kabiliyetini geliştirmek için Türkiye ve Pakistan silahlı kuvvetleri ile ortak tatbikat yapacaklarını açıkladı. Tatbikatın eylül ayında yapılmasının planlandığını ve üç ülke silahlı kuvvetlerinin özel birimlerinin katılacağını kaydeden Hasanov, “Şu anda uzman gruplar Azerbaycan’da tatbikat yapılacak bölgede inceleme yapıyor” dedi.

Milliyet Gazetesi