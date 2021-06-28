Ermenistan Savunma Bakanlığı: Azerbaycanlılar kendileri düzensiz ateş açtılar

Ermenistan Savunma Bakanlığı Azerbaycan tarafından ortaya atılan bir iddiayı daha yalanladı. Azerbaycan’ın iddiasına göre Ermenistan ordusu Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin mevzilerine doğru saatlerce ateş açmıştı.

Bu iddiasının gerçekle alakası olmadığını belirterek Ermenistan Savunma Bakanlığı bunun açık bir dezenformasyon olduğunu, aksine Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından düzensiz ateş açıldığını açıkladı.

Savunma Bakanlığının açıklamasına göre Ermenistan ordusu Azerbaycan tarafından açılan bu düzensiz ateşe karşılık bile vermedi.

Hatırlanacağı üzere 12 Mayıs sabah saatlerinde Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Ermenistan’ın Syunik idari bölgesinde Ermenistan devlet sınırını yasadışı bir şekilde ihlal edip yaklaşık 3.5 km ilerlediler. Ermenistan Başbakan Vekili Nikol Paşinyan bunu sabotaj girişimi olarak tanımladı ve Ermenistan’ın böyle bir duruma asla tahammül edemiyeceğini vurgulamıştı.

13 Mayıs tarihinde Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri bu sefer Gegharkunik idari bölgesinde yine sınırların belirlemesi bahanesiyle Ermenistan devlet sınırını ihlal ederek içeriye sızmıştı. Müzakereler daha sonuç vermedi ve bu konuda gerginlik devam etmektedir.

ERMENİ HABER AJANSI