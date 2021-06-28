Ermeni avukatlar, Bakü’ye gidip Ermeni esirlere hukuki yardım göstermeye hazırdır

24 Haziran tarihinde Ermenistan Barolar Birliği, Azerbaycan’da bulunan ve hakklarında asılsız davalar açılan Ermeni esirlere hukuki yardım göstermeye hazır olduğunu açıkladı.

“Sputnik Armenia”ya konuşan avukat Hayk Alumyan, şuanda Bakü’ye gitmeye ve Ermeni esirlere yardım etmeye hazır olan büyük sayıda avukatların mevcut olduğunu ve bunun hayata geçirilmesinin gayet mümkün olduğunu veguladı.

Alumyan, “Ermeni esirlere karşı Azerbaycan’ın davranışını dikkate alan Barolar Birliği, avukatlarımızın Ermenistan’dan gidip orada Ermeni esirlerle görüşmeleri ve hukuki yardım vermelerini önemli buluyor. Bu, tamamen uluslararası sözleşmelerin şartlarına uygundur” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan mahkemelerinin, Ermeni esirlere yeterli hukuki yardım sağlayamayacağını dile getiren Ermeni avukat, açılan davaların çok sahte olduğunu ve sonuçların önceden de belli olduğunu vurguladı. Bakü’de bulunan Ermenilere hukuki yardım vermenin, mutlaka mahkemede müdafi olarak hazır bulunmak anlamına gelmediğine, hukuk açıdan danışmanlık yapılmasının da büyük önemi olduğuna dikkat çeken Alumyan, esirlerin, Ermenistan’lı avukatlarla görüşerek Avrupa İnsan Hakları Makhemesi’ne başvurma yollarını görüşebileceklerini de vurguladı.

Alumyan, “Büyük ihtimalle Bakü’de bulunan vatandaşlarımızın, İnsan Hakları Avrupa Söleşmesi’yle garanti edilen hakları ihlal ediliyor. Bunu böyle olup olmadığını hemen orada görmek istiyoruz. Eğer ihllaler varsa, AİHM’e başvurabiliriz” şeklinde konuştu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/06/28/Ermeni-Bak%C3%BC-hukuk-esir/210550