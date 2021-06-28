Diyarbakır’da Kürtçe çalıştayı başladı

Diyarbakır (Rûdaw) – HDP ve MED-DER tarafından organize edilen “Dem Dema Parastina Ziman e (Kürtçeyi Koruma Zamanı)” adıyla Diyarbakır’da düzenlenen çalıştay başladı. İki gün sürecek çalıştayın ardından sonuç bildirisi yayımlanacak.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Mezopotamya Lisan ve Kültür Araştırma Derneği (MED – DER) tarafından ortak organize edilen Kürtçeyi çalıştay başladı.

Diyarbakır’daki düzenlenen ve iki gün sürecek olan “Dem Dema Parastina Ziman e (Kürtçeyi Koruma Zamanı)” adlı çalıştay esnasında yerel yönetimlerde çok dillilik, Kürtçenin önemi, Kürtçeye yönelik baskılar ve bu konuda atılması gereken adımlar tartışılacak.

Rûdaw’a konuşan MED-DER Eşbaşkanı Şilan Elmas Kan, bu çalıştayı 15 Mayıs Kürt Dili Bayramında düzenlemeyi planladıklarını ancak, yasak ve kısıtlamalar nedneniyle bu güne aldıklarını söyledi.

Kan, “İki dönemdir belediyelere kayyum atanıyor. Ama bu bir daha seçim olmayacak, biz dil konusundaki politikalarımızı oluşturmayacağız anlamına gelmiyor. Her zaman ve her süreçte toplumun ve siyasetin içinde bulunduğu duruma göre dil konusundaki çalışmalarımız devam etmeli. MED-DER gibi kurumların rol ve misyonu budur” dedi.

Bu çalıştayda sadece Kürtçe değil, bu coğrafyada yaşayan diğer dillerin de yaşatılması, korunması için ortak bir çalışma yapacaklarını dile getiren Şilan Elmas Kan, bu nedenle çok dilliliğe önem verdiklerini belirtti.

İstanbul Kürt Enstitüsü, Kürt Dil Platformu’nun yanı sıra aydın ve yazar ve sivil toplum örgütlerini de çalıştaya daveet ettiklerini belirten Kan, “Bu çalıştay HDP ile ortak düzenleniyor. HDP’de Kürtlerin yanı sıra Ermeni, Süryani, Arap, Çerkez ve Lazlar da var. Bu çalıştay HDP için de bir politika belirleyecek” diye konuştu.

https://www.rudaw.net/turkish/kurdistan/280620218