Bulgaristan Patriği Kaldırıldığı Hastaneden Taburcu Edildi

Bulgaristan Patriği Neofit, 16 Haziran gecesi acil olarak (gizli tutulması tercih edilen) Sofya hastanelerinden birinin nöroloji bölümüne kaldırıldığı ortaya çıktı. Patriğin hangi hastaneye kaldırıldığı ve rahatsızlığı hakkındaki tüm detaylar uzun bir süre medyadan gizli tutuldu.

Anonim kaynaklardan alına bilgilere göre Patrik, hastaneye durumu ağırken kaldırıldı, alınan tıbbi önlemler sayesinde ise durumu kısa sürede kontrol altına alındı ve iyileşmeye başladı.

Basın mensupları Patrik hakkındaki tüm bilgilerin gizli tutunmasına tepki olduklarını belirterek, din adamlarının sağlık durumları hakkındaki detayların sadece Rusya ve Bulgaristan’da gizlendiğinin altını çizdiler.

Birkaç gün önce Bulgaristan Patrikhanesinden gelen açıklama: “Bulgar Patriği hastaneye yıllık genel kontrol ve tedavisi için kaldırıldı. Şuan ki durumu stabil, kendisini iyi hissediyor. Herkese ilgisi ve duaları için teşekkür ediyor. Tüm medya mensuplarının kesinliliği olmayan konu ile ilgili bilgileri yayınlamaması konusunda özel bir ricada bulunuyoruz. Halkımızın ise yayınlanan doğruluğu olmayan haberlere inanmaması konusunda uyarıyoruz.”

Gelen son bilgilere göre 75 yaşındaki Bulgaristan Patriği Sofya Tokuda Hastanesi’ne kaldırıldığı ortaya çıktı.

Bulgar Sinadonu, Patriğin hastaneye kaldırıldığında zorunlu olarak Covid-19 testinin yapıldığı sonucunun ise negatif olduğunu açıkladı.

Bulgaristan Patriği, 25 Haziran tarihinde taburcu olup Sofya Patrikhanesi’ne bağlı evine döndü. (O.D/credo.press)

https://haber.sat7turk.com/bulgaristan-patrigi-kaldirildigi-hastaneden-taburcu-edildi/