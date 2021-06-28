Başarımızda Türkiye’nin rolü büyük

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, savaşın bir sınav olduğunu, bu sınavı geçtiklerini belirterek, “Bizi bu sınava Türk Silahlı Kuvvetleri hazırlamıştı” dediAzerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada Karabağ savaşıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Azerbaycan ordusunun Türk Silahlı Kuvvetleri modeline uygun yeniden yapılandırılması yönünde talimat verdiğini hatırlatan Hasanov, bu konuda çalışmalara başladıklarını bildirdi. Hasanov, Azerbaycan ile Türkiye ordularının iş birliklerinin yüksek düzeyde olduğunu fakat 15 Haziran’da cumhurbaşkanlarınca Şuşa’da imzalanan “Müttefiklik Beyannamesi” ile iki ordunun en üst düzeyde entegrasyon sağlayacağını belirtti. ‘DİLİMİZ – DİNİMİZ AYNI’ Savaşta Türkiye’nin Azerbaycan’a desteklerinden bahseden Hasanov, “Savaş, ordu için bir sınavdır. Biz bu sınavı geçtik. Fakat bizi bu sınava Türk Silahlı Kuvvetleri hazırlamıştı. Bizim subaylar Türkiye’de eğitim alıyor, birliklerimiz tatbikat yapıyor. Türk subaylar bizim birliklerimizin savaş gücünü pekiştirmek için eğitim veriyor. Türk ordusu dünyanın en güçlü ordularından biridir. Bu bizim şansımızdır. Dilimiz, dinimiz, kökümüz aynıdır ve biz bundan faydalanıyoruz. NATO’nun en güçlü ordularından biri. Suriye ve diğer yerlerde başarılı operasyonlar hayata geçirdi. Biz bu tecrübeden faydalanıyoruz. Savaşa hazırlanmamızda Türk Silahlı Kuvvetleri bize yeri doldurulamaz destek verdi” ifadelerini kullandı. ERMENİSTAN YİNE ATEŞ AÇTI Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin iki ülke sınırının Kelbecer istikametindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu. Açıklamada, Azerbaycan askerlerinden ölen veya yaralanan olmadığı, durumun stabil ve Azerbaycan birliklerinin kontrolü altında olduğu belirtildi. ‘BARIŞ ANLAŞMASI İÇİN HAZIRLIKLAR YAPILMALIDIR’ Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ sorununun çözüldüğünü belirterek, “Ermenistan bunu kabul etmeli ve sınırları belirlemek için bizimle birlikte çalışmalıdır. Sınır hattının belirlenmesi konusunda bir çalışma grubu oluşturulmalıdır. Barış anlaşması için hazırlıklar yapılmalıdır” dedi. Sabah Gazetesi