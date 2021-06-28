1600 yıllık Bizans mozaiğine özel koruma

ZEYNEL YAMAN

Zeytinburnu’nda tarihi değeri çok yüksek olan yeraltı mozaiğinin çıkarıldığı alan müzeye dönüştürülüyor. 200 yıl önce askeri bina olarak inşa edilen, daha sonra farklı amaçlarla kullanılan tarihi binanın restorasyonu sırasında yapılan kazılarda, yeraltında geniş bir alanda 1600 yıllık mozaik bulundu. Koruma altına alınan mozaiğin devamı da ortaya çıkarılınca, yeni bulunan alanın müze çalışmalarına başlandı.

Zeytinburnu belediyesi tarafından yapımına başlanan yeni müze alanı, dört mevsim boyunca iklim koşullarına karşı koruma sağlayacak şekilde dizayn edilecek. Ziyaretçilere açılan tarihi belediye binasının altında yer alan mozaik müzesinin ardından, bahçe kısmındaki mozaik de gezilebilecek.

Zeytinburnu’nda 1847 yılında inşa edilen askeri hastane uzun yıllar hizmet verdikten sonra, yurt, askerlik şubesi gibi amaçlar için kullanıldı. 25 yıl boyunca belediye binası olarak hizmet verdikten sonra, restorasyona alınan tarihi binanın alt zemininde yapılan kazı çalışmalarında MS.5. yüzyılda yapıldığı öğrenilen mozaik bulundu. İstanbul surları dışında ilk kez bulunan mozaikle ilgili yapılan kazı çalışmalarında, özel bir binanın alt zemininde inşa edildiği belirlendi.

Mozaiğin tamamının ortaya çıkarılması için arkeoloji müdürlüğü ekipleri kazılarını sürdürürken, mevcut askeri binanın duvarlarının dış kısmında da mozaiğin devam ettiği tespit edildi. 54 metrekarelik alan üstten görülebilecek şekilde korumaya alınarak ziyarete açıldı. Bahçe kısmında da devam eden mozaiğin müzeye dönüştürülmesi amacıyla Zeytinburnu belediyesi, Mayıs ayında hazırlıklarını tamamladı. Yaklaşık 90 metrekarelik bahçe kısmı da güneş ve yağmura karşı koruma kalkanı oluşturularak, müzeye dönüştürülüyor. İstanbul’un sur dışındaki ilk mozaik müzesi, çalışmaların tamamlanmasının ardından ziyaretçilerini ağırlayacak.

Sabah Gazetesi