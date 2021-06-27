Zamanda yolculuk durakları

Nükhet Everi

Büyükşehirlerin sokaklarında yürürken önünden geçtiğimiz ve belki de bugüne kadar fark etmediğimiz özel müzeleri keşfetmeye ne dersiniz?

Resim sanatı için özellikle İstanbul’da Cumhurbaşkanlığı Millî Saraylar, İstanbul Resim ve Heykel, İstanbul Modern, Borusan Contemporary, Pera ve Sakıp Sabancı müzeleri gibi çok sayıda müze var. İstiklal Caddesi’nde Balo Sokak’ta Doğançay Müzesi mutlaka görülmesi gereken, dünyaca ünlü ressamımız Burhan Doğançay ve babası ressam Adil Doğançay’ın eserlerinin sergilendiği bir özel müze. İstanbul’un ilginç özel müzelerinden biri olan Göztepe’de, Sunay Akın’ın 20 yıl boyunca 40’tan fazla ülkeden topladığı oyuncakların yer aldığı İstanbul Oyuncak Müzesi. Oyuncak müzeleri ilginizi çekiyorsa Ankara Üniversitesi Oyuncak Müzesi’nde eski çağlardan günümüze örnekler görebilirsiniz.

Prens Adaları müzeleri

Prens Adaları’nın da güzel müzeleri var. Büyükada’nın en eski yerleşim merkezi Aya Nikola mevkisindeki Adalar Müzesi, İstanbul’un ilk çağdaş kent müzesidir. Müze, Prens Adaları’nın jeolojik oluşumundan bugüne uzanan hikâyesini; Osmanlı arşiv belgeleri, fotoğraflar, belgesel filmler, bugünün Adalar’ını belgeleyen video klipler, arşivlerden dokümanlar, sözlü tarih kayıtları, Adalıların bağışlarından oluşan bir koleksiyon ile sunuyor. Heybeliada’da İsmet İnönü Evi, o dönemin anılarıyla dolu. Türk hikâyeciliğine damgasını vuran Sait Faik Abasıyanık’ın köşkü, şimdi müze olarak Burgazada’da ziyaretçilerine âdeta onun hikâyelerini fısıldıyor.

Beyoğlu’da ise Türk edebiyatının ölümsüz isimlerinden Orhan Kemal Müzesi, sizi yazarın kitaplarının ilk baskıları, fotoğraf, mektup ve özel eşyaları ile baş başa bırakıyor.

Şair Tevfik Fikret’in 1906-1915 yıllarında yaşadığı ve adını Aşiyan koyduğu evi Bebek’te. Aşiyan Müzesi’nde, Edebiyatı Cedideciler diye anılan Tevfik Fikret’in dostları edebiyatçıların anıları, şairi azam Abdülhak Hamit Tarhan ile kadın şairlerden Nigar Hanım’a ait resim ve belgeler bulunuyor.

İlk özel müze

Türkiye’nin ilk özel müzesi de İstanbul’un Sarıyer semtinde, Azaryan Yalısı’nda Vehbi Koç Vakfı tarafından kurulan, Vehbi Koç’un eşinin özel koleksiyonlarının sergilendiği Sadberk Hanım Müzesi.

İstanbul’un Cibali semtinde, eski tütün fabrikasından dönüştürülen binada, iş adamı Kadir Has’ın eşi Rezan Has adına açılan Rezan Has Müzesi’nde özel koleksiyonlardan oluşan kalıcı ve geçici sergiler görülebilir.

İstanbul Demiryolu Müzesi, Orient Express’in efsane garı Sirkeci Garı’nda meraklılarını bekliyor.

Sirkeci’de Büyük Postane Caddesi’ndeki İstanbul PTT Müzesi, Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti posta ve telekomünikasyon tarihini sergiliyor. Miniatürk; Haliç’te, açık havada özel bir müze. İstanbul ve Anadolu eserlerinin yanı sıra yurt dışındaki Türk eserlerinin maketlerinin sergilendiği müzede çocuklar için de etkinlik alanları var. Hasköy’de, çocukların da çok sevdiği Rahmi M. Koç Müzesi, Türkiye’de sanayi, ulaşım, endüstri tarihine adanmış ilk müze.

Ankara’da neler var?

Bir diğer Rahmi M. Koç Müzesi de Ankara’nın ilk sanayi müzesi olarak, Ankara Kalesi’nin ana giriş kapısının karşısında, Çengelhan’da eşsiz koleksiyonuyla ziyaretçilerini zaman yolculuğuna çıkarıyor.

Kültür Varlıkları Koleksiyoncuları Derneği’nce kurulan ve kurucu başkan Yüksel Erimtan’ın koleksiyonundan yaklaşık 2 bin parça eserin sergilendiği Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi, Altındağ ilçesinde.

Pul koleksiyoncuları ve meraklılarının ilgisini çekecek bir müze de Altındağ ilçesinde yer alan ve koleksiyonunda binlerce yerli ve yabancı orijinal posta pulu bulunan PTT Pul Müzesi.

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde, Beytepe yerleşkesindeki Ankara Devlet Konservatuvarı binasında, seramik bölümünün kurucusu Hamiye Çolakoğlu’nun adını taşıyan Hamiye Çolakoğlu Seramik Müzesi, seramik sanatını sevdiriyor gezenlere.

Çankaya ilçesinde, çağdaş plastik sanatların gelişmesi amacıyla yerli ve yabancı sergilerin açıldığı ilginç bir başka müze de Mustafa Ayaz Vakfı Plastik Sanatlar Müzesi.

Hamam kültürünü belgeleyen ve sergileyen Beypazarı Türk Hamam Müzesi, gezenleri hamam kültürüyle tanıştırıyor.

Ve İzmir’de

İzmir’in Torbalı ilçesinde bulunan KEY Museum, 19. yüzyıldan günümüze pek çok otomobil ve motosiklete ev sahipliği eden bir otomobil müzesi. Urla’da mutlaka görülmesi gereken, Klazomenai antik kentindeki işlikte kurulan eşsiz güzellikteki Köstem Zeytinyağı Müzesi.

Büyük emekler sonucu oluşan ve kültürel miras adına çok önemli bir görev üstlenen özel müzelerin daha da çoğalması umuduyla iyi gezmeler diliyorum.

Köstem Zeytinyağı Müzesi

(*) Salgın döneminde kapalı olan müzeleri, 1 Temmuz sonrasında, açık olduğu gün ile açılış ve kapanış saatlerini öğrenerek ziyaret etmenizi öneririm.

Milliyet Gazetesi