TBMM heyetine ABD’li senatörden büyük ayıp!

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı AKP Milletvekili Akif Çağatay Kılıç başkanlığında bir heyet geçtiğimiz günler Washington’da temaslar yaptı.

Kılıç ve beraberindeki komisyon üyeleri CHP Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, MHP Milletvekili Kamil Aydın ve İyi Parti Milletvekili Ahmet Kamil Erozan beş günlük ziyaretlerinde Kongre ağırlıklı ziyaretlerde bulundu. Ziyaretin ayrıntılarını anlatacağım ama öncelikle Senato’da ‘ skandal’ boyutta bir randevu ‘ayıbı’ yaşandığını aktarayım.

Bu tür ziyaretlerde programı Washington Büyükelçiliği yapar. Yani Büyükelçi Murat Mercan emrindeki lobicilerle bir program hazırladı, Kongre’de konuşulacak isimler tespit edildi.

ABD Senatosu’nun en güçlü ismi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı New Jersey Demokrat Senatörü Bob Menandez’le randevu talebinde bulunuldu. Ancak Senatör Menendez’in ofisi cevap verme zahmetine bile katlanmadı.

Kılıç ABD’nin Sesi Radyosu’na bu durumu şöyle açıkladı: ‘Kendisiyle özellikle sözde Ermeni soykırımı konusunu yüz yüze konuşmak, düşüncemizi, fikrimizi, hissiyatımızı anlatmak için bir görüşme talep ettim. Aynı zamanda mevkidaşım olarak, muhatabım olarak da, fakat cevap bile verilmedi. Yani burada bir diyolog dahi aranmaması veyahut da yapılan en azından bir randevu talebi ile görüşme talebine cevap verilmemesi bile manidardır.’

Kılıç randevu kabul edilseydi Menandez’e bu konuda ne söyleyecekti merak ettim. Hatırlatmakta yarar var. Erdoğan’ın Biden’la yaptığı görüşmeden sonra , ‘hamdolsun gündeme gelmedi’ dediği ‘sözde Ermeni Soykırım’ tasarısı çoktan Kongre’nin iki kanadından geçip 24 Nisan’da Biden tarafından imzalandı.

Ayrıca AKP Hükümeti’nin yıllardır milyonlarca dolar ödediği lobicilere de ‘Menandez Türk heyetine neden randevu vermedi’ diye sormak lazım.

Ziyaret edilen Senatörlerden biri de Jim Risch. Cumhuriyetçi Risch Demokrat Menandez’le S-400 nedeniyle Türkiye’ye yaptırım uygulanmasını öngören tasarının yapımcılarından.

Görüşülen üyelerden biri de, Türk yetkililere yaptırım uygulanması konusunda tasarı sunan Milletvekili Michael McCaul. Dış İlişkiler Komitesi üyesi McCaul, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mal varlığının araştırılması ve Caatsa yaptırımlarının devreye sokulması tsarısının yapımcısı. TBMM Heyeti Washington’da 8’i Demokrat, 11’i Cumhuriyetçi olmak üzere 19 Kongre üyesi ile bir araya geldi.

Kılıç, görüşmelerde S-400, Kabil Havaalanı’nın Türk askeri tarafından korunması, Ermeni soykırım tasarısı, YPG-PYD konularının ele alındığını söyledi.

Kılıç’a göre, görüşmelerde iki ülke yetkililerinin daha sık görüşmesi gerektiği konusunda mutabık kalındı. İlişkiler konusunda çok samimi ve verimli bir tartışma yaşandı.

Heyet Başkanı Kılıç, yapılan görüşmeleri, TBMM’deki dört partinin temsilcileri ile gerçekleştirmenin önemine anlatırken, ‘Türkiye’nin çekinceleri, varoluşsal tehditlere karşı birlik ve beraberlik içinde olduğumuzu gösterme imkânımız oldu.” dedi.

TBMM Dış İşleri Komisyonu’nun bu gezisi nereden çıktı, kim davet etti bilmiyoruz. Ancak CHP ve İyi Parti’nin AKP’nin Afganistan ve S-400 politikalarına şiddetle karşı çıktığını biliyoruz.

Heyetteki CHP ve İyi Parti temsilcileri, Kılıç AKP’nin Afganistan’a asker gönderme politikasını anlatırken Kongre üyelerine ne dediler merak ediyorum.

https://tele1.com.tr/tbmm-heyetine-abdli-senatorden-buyuk-ayip-421826/