Süryani Ortodoks Antakya Sinodu, Suriye’ye Dayatılan Ambargo Ve Cebri Tedbirlerin Kaldırılması Çağrısında Bulundu

BEYRUT – Antakya Süryani Ortodoks Kilisesi Kutsal Sinodu, uluslararası toplumdan, Suriye’ye dayatılan ambargo ile tek taraflı Batılı baskıcı önlemlerin kaldırılması çağrısında bulundu.

Antakya ve tüm Doğu Patriği başkanlığında 22-26 Haziran tarihleri ​​arasında gerçekleştirilen sinod olağan oturumunun sonunda yapılan açıklamada, dünyadaki Süryani Ortodoks Kilisesi’nin en yüksek başkanı Mar Ignatius II. Efram ve metropolitlerin katılımıyla, Sinod’un, Suriye Arap halkına dayatılan Batılı cebri tedbirlerin bir sonucu olarak çektikleri büyük acıları dile getirerek, uluslararası toplumu “Suriye halkına karşı uzun süredir devam eden bu zulmün sona erdirilmesi için müdahale etmeye” çağırdı.

Beyanda, Türk rejiminin Haseke ili’ndeki Suriyelilerin içme suyunu tekrar tekrar kesmesini kınayarak bu menfur eylemlere karşı durma çağrısı yaptı.

Beyanda, “Suriyelilerin cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmadaki ve Dr. Beşşar Esad’ı Cumhurbaşkanı olarak seçmedeki başarısını” memnuniyetle karşılandığı ifade edilirken, Suriye’nin konumuna ve rolüne geri dönmek için yeni bir yeniden yapılanma ve inşaat aşamasına başlayacağını umduğunu ifade etti.

Beyanda, zorla gayba uğratılan Halep Metropolitleri Yuhanna İbrahim ve Paul Yazıcı’nın davasına işaret edilerek, onların bir an önce kilisenin bağrına geri dönmeleri için çaba gösterilmesi çağrısında bulunuldu.

Lübnan meselesiyle ilgili olarak katılımcılar, yetkilileri çıkarlarından vazgeçmeye ve halkın isteklerini yerine getiren ve ülkeyi kötüleşen bir yaşam durumuna getiren ekonomik çöküşü durdurmak için çalışan bir hükümetin oluşumunu hızlandırmaya çağırdılar.

Irak ile ilgili olarak da katılımcılar, ülkede daha fazla siyasi, güvenlik ve ekonomik istikrarın sağlanması için erken parlamento seçimleri çağrısını desteklediler.

SANA