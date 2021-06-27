PATRİK HAZRETLERİ ERMENİSTAN CUMHURİYETİ’NİN YENİ SEÇİLEN BAŞBAKANI NİKOL PAŞİNYAN’I KUTLADI

Bilindiği üzere, geçtiğimiz hafta Ermenistan Cumhuriyeti’nde yerel seçimler gerçekleşmiş ve sonrasında Nikol Paşinyan başbakan seçilmişti. Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, 23 Haziran’da kaleme aldığı mektupla Ermenistan Cumhuriyeti’nin yeni seçilen Başbakanı Nikol Paşinyan’ı kutladı. Patrik Hazretleri, Ruhani Meclis ve cemaat kurumlarımız adına iyi dileklerde bulunurken, Paşinyan’a çalışmalarında başarılar diledi.
Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/
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