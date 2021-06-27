Ermenistan’dan insanlık dışı tuzaklar!

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

27 Eylül’de Ermenistan’ın saldırılarıyla başlayan 44 günlük vatan savaşını kazanan Azerbaycan, zaferin ardından aylar geçmesine rağmen hala Ermeni mayınlarının tespiti ve imhasıyla uğraşıyor. Hocavent’de ağaca bağlanarak daha fazla zarar vermesi amaçlanan Ermeni mayını ise görenleri şoke etti. Ermenistan’ın Karabağ’ı terk etmesiyle sonuçlanan 44 günlük savaşın ardından yaralarını sarmaya çalışan Azerbaycan, Ermenilerin insanlık dışı tuzaklarını da devre dışı bırakmaya çalışıyor. Hocavend’de ağaca bağlanmış halde bulunan “AY 100” model anti tank mayını, Ermenilerin nasıl gözünün döndüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Azerbaycanlı askeri yetkililer, ağaca bağlanarak gergi teliyle tuzaklanan mayının patlaması halinde 160 metre yarıçapındaki bir alanda bulunan herkesi öldürebilecek kapasitede olduğunu belirtiyorlar. Yetkililer, Karabağ’ın her yerinde bunun gibi mayın ve bubi tuzaklarının bulunduğunu, Ermenistan tarafının mayın haritalarını vermeye yanaşmadığını kaydediyorlar. https://www.yeniakit.com.tr/haber/ermenistandan-insanlik-disi-tuzaklar-1552641.html