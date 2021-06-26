Tarihi Mor Aday Kilisesi’ni ahıra çevirdiler

Tarihi Süryani kilisesinin duvarları büyük oranda ayakta olsa da korunmaması nedeniyle harabeyi andırıyor.

Şırnak’ın İdil ilçesine bağlı Midihê köyünde Süryanilerin ibadet mekanlarından olan Mor Aday Kilisesi bakımsız kalınca köylüler ahır olarak kullanmaya başladı.

M.S. 620 yılında inşa edildiği tahmin edilen Mor Aday Kilisesi, Şırnak’ın İdil ilçesine bağlı Öğündük (Midihê) köyünün Basak mezrasında bulunuyor. MA’da yer alan habere göre, yaklaşık bin 400 yıllık tarihe sahip olan kilisenin duvarları büyük oranda ayakta olsa da korunmaması nedeniyle harabeyi andırıyor.

KÖYLÜLERİN “KORUNSUN” TALEBİ REDDEDİLDİ

Süryanilerin bölgeden göç etmesiyle inanç merkezi olma özelliğini yitiren kilisenin bir dönem ev daha sonra da ahır olarak kullanıldığı belirtiliyor. Süryanilerin 1990’lı yıllarda bölgedeki savaşın yoğunlaşmasıyla köyü tamamen terk ettiği öğrenildi. Kilisenin korunması talebiyle Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne başvuruda bulunan köylülerin dilekçeleri ise reddedildi.

Köy Muhtarı Mahmut Bulut, köydeki Süryanilerin 1992 yılındaki son göçünden sonra kiliseyi sahiplenen bir kurumun olmadığını belirtti. Kültür ve Turizm Müdürlüğünün taleplerini kulak arkası yaptığını söyleyen Bulut, “Kilise UNESCO dünya miraslarında yer alabilecek bir eser. Bölgede bu kiliseden daha büyük bir kilise bulamazsınız. Ama gelin görün ki kaderine terk edildi” dedi.

AHIR OLARAK KULLANILIYOR

Bu tarz tarihi eserlerin koruma altına alınması gerektiğini söyleyen Bulut, kilisenin taşları ve mimarisiyle güzel bir eser olduğunu ancak bu haliyle kalırsa yıkılmasının kaçınılmaz olduğunu ifade etti. Bulut, köylülerin de hayvanlarına kilisede yem verdiğini ve kimsenin özen göstermediğini dile getirdi. Avrupa’ya göçertilen Süryanilerin her yıl sonbahar aylarında bölgeye geldiğini de söyleyen Bulut, “Avrupa’dan gelip kilisede mum yakıyor. Ama bu yetmiyor. Daha büyük tahribatlar olmadan kilise koruma altına alınmalıdır” dedi. (KÜLTÜR SERVİSİ)

Evrensel Gazetesi