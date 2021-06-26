Karabağ savaşının anlatıldığı ‘Biz’ belgesel filminin ilk gösterimi yapıldı

Ruslan Rehimov

Azerbaycan Kültür Bakanlığının desteğiyle Bakü Medya Merkezince çekilen filmin Bakü Haydar Aliyev Sarayı’nda yapılan gösterimine Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Kerimov, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Karabağ savaşında yer alan askerler ve davetliler katıldı.

Azerbaycan Kültür Bakanı Kerimov etkinlikte yaptığı konuşmada, Azerbaycan ordusunun Karabağ savaşında destansı bir kahramanlık örneği sergilediğini belirtti.

Azerbaycan’ın artık mağlup değil galip bir ülke olduğunu, bundan sonra da böyle olacağını vurgulayan Kerimov, “Ordumuzun kahramanlık destanını yeni nesillere aktarmak bizim borcumuzdur. Kardeş Türkiye bizi yalnız bırakmadı, bize her türlü destek verdi. Türkiye’ye bu destek ve kardeşlik için teşekkür ediyorum. Bu kardeşliği daha da pekiştirmeliyiz. Savaşımız bitse de diplomatik ve kültürel savaşımız devam ediyor. Düşman uyumuyor. Bu savaşta da galip olmamız lazım.” diye konuştu.

Demircan, Azerbaycan ordusunun 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tebriklerini iletti.

Karabağ zaferi dolayısıyla da Azerbaycan halkını kutlayan Demircan, “Karabağ zaferinin şiirini yazacağız ki okunsun, müziğini yapacağız ki dinlensin, filmini çekeceğiz ki izlensin. Bu faaliyetleri en az zafer kadar önemli buluyorum. Zira zaferleri ordular ve millet kazanır ancak bütün zaferleri kültür, sanat, estetik, şiir ve şuur yaşatır.” dedi.

Bakü Medya Merkezi Direktörü ve filmin yönetmeni Orman Aliyev, bir yıl önce böyle bir günü, böyle bir film yapacağını hayal bile edemediğini fakat bugün topraklarını işgalden kurtaran Azerbaycan ordusu ve halkını anlatan film yaptıklarını belirtti.

Aliyev, filmin 44 gün süren Karabağ savaşı nedeniyle 44 dakika olduğunu kaydetti.

AA