Azerbaycan lideri Aliyev: Karabağ sorunu çözüldü, yeni görüşmelere gerek yok

Bakü’de Romanya, Avusturya ve Litvanya dışişleri bakanlarını kabul eden Aliyev, “Halihazırda, çatışma sonrası gelişme aşamasında bulunuyoruz. Dağlık Karabağ sorunu halledildi ve bu konuda görüşmelere gerek yok” ifadelerini kullandı.

10 Kasım 2020 tarihinde Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya liderleri arasında imzalanan anlaşmanın, bazı yabancı politikacının takdim etmeye çalıştığı gibi sadece ateşkes anlaşması olmadığını kaydeden Aliyev, “Bu belgeyi okuyan birisi, birçok başka konuyu kapsadığını da görür. Çatışma sonrası durumu düşünmeliyiz. Bu sayfayı çevirdik ve daha ileriye gitmeye ve bölgesel istikrara katkı sağlamaya hazırız” dedi.

Ermenistan’da yapılan parlamento seçimlerinden sonra yönetiminin, Azerbaycan ile barış anlaşmasını imzalamaya onay vermesi yönündeki umudunu dile getiren Azerbaycan lideri, “Ermenistan hükümeti, barış anlaşmasıyla ilgili görüşmeleri başlatma yönündeki açıklamalarımızı duymazdan geliyor. Ancak belki de seçim öncesi durum bu tür açıklamalara müsait değildi. Fakat şimdi Ermenistan’da seçimler yapıldıktan sonra olumlu yanıt almayı umuyoruz” diye konuştu.

Bakü’nün, çatışma sonrası durumdan barışçıl gelişme ve Kafkasya’da işbirliği aşamasına geçmek istediğini defalarca dile getirdiğini anımsatan Aliyev, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Maalesef Ermenistan hükümetinden böyle bir şey duymadık. Ermenistan ile barış anlaşmamız yoksa barış yok demek. Sadece iki ülke arasında değil tüm Güney Kafkasya’da barış yok demek. Bize barış ve kalıcı kalkınma, öngörülebilirlik, sıfır savaş riski lazım, savaşa ihtiyacımız yok. Eskiden de savaşa ihtiyacımız yoktu.”

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanlarının bu konuyu Erivan’a yapılacak ziyaret sırasında Ermenistan yönetimiyle görüşmesini umduğunu dile getiren Aliyev, “Anladığım kadarıyla bölgeye yaptığınız bu ziyaret, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışma sonrası mevcut durumla ilgili. Diğer bir deyişle, çatışma sonrası durum önemli çünkü bu yıl ve gelecek yıl çatışma sonrası duruma yönelik temel yaklaşımların geliştirileceğini düşünüyorum. Azerbaycan’ın duruşu çok net ve açık” diye konuştu.

Öte yandan Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu, AB üyesi üç ülkenin dışişleri bakanlarının bölgeye ziyaretinin amacının, ‘bölgede istikrar ve güvenliği destekledikleri yönünde güçlü bir sinyal vermek ve çatışma sonrası dönemde tüm sorunlara kapsamlı bir çözümün bulunmasına desteğin nasıl sağlanabileceğini düşünmek’ olduğunu açıkladı.

Aurescu, AB’nin ‘bölgeyle daha yakın işbirliğine, çatışmaların çözümünde yer almaya, Dağlık Karabağ ile ilgili olarak çatışma sonrası dönemde gelişme süreçlerine katılım yönündeki çabalarını etkinleştirmeye’ ilgi duyduğunu söyledi.

Aurecu, ayrıca Azerbaycan’ın, ‘enerji alanında AB’nin önemli stratejik partneri ve bölgede en büyük ticari ve yatırım ortağı’ olarak rolüne de dikkat çekti.

Sputnik Türkiye