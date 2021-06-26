Alman Federal Meclisi, İŞİD ve Enfal soykırımıyla ilgili kanun tekliflerini reddetti

Almanya Federal Meclisi, Sol Parti’nin İŞİD ve Enfal soykırımı ile ilgili verdiği kanun tekliflerini reddetti.

Almanya Federal Meclisi, 23 ve 24 Haziran tarihlerinde Sol Parti parlamento grubu tarafından sunulan 2 kanun teklifini oyladı.

“İŞİD teröristleri cezasız kalmamalı-Alman İŞİD’liler geri alınmalı, adalete teslim edilip uluslararası yargı imkanı yaratılmalıdır” başlıklı kanun teklifi CDU/CSU, SPD ve FDP meclis grupları tarafından reddedildi. Yeşiller meclis grubu ise kanun teklifine evet dedi.

“CEZASIZLIĞIN DEVAM ETMESİNE KATKIDA BULUNDULAR”

Kanun teklifini hazırlayan, Sol Parti milletvekili ve kalkınma politikası sözcüsü Helin Evrim Sommer, oylama sonuçlarını şöyle değerlendirdi:

“Suriye’deki İŞİD teröristleri cezasız kalmamalıdır. Alman Federal hükümeti, Kuzeydoğu Suriye’de tutuklu bulunan Alman uyruklu İŞİD mensubu yaklaşık 70 teröristi ve ailelerini derhal geri getirmelidir. Almanya, BM Güvenlik Konseyi’nin daimi olmayan üyesidir. Federal Hükümet, İŞİD teröristleri tarafından uluslararası hukuka ve insanlığa karşı işlenen suçları kovuşturmak için Kuzeydoğu Suriye’de bir BM özel mahkemesinin kurulmasını sağlamalıdır. İktidar partileri CDU/CSU-SPD ve muhalefet partisi FDP kanun teklifini reddederek İŞİD teröristlerinin cezasızlığının devam etmesine katkıda bulunmuşlardır. Her fırsatta İslamcı teröre karşı mücadelenin önemini vurgulayan hükümet partilerinin söylemleri bir kez daha sadece lafta kalmışdir.”

“Irak Kürtlerine karşı işlenen suçları soykırım olarak tanıyın, mağdurlar için adaleti sağlayın” başlıklı kanun teklifi de CDU/CSU, SPD ve FDP meclis grupları tarafından reddedildi. Yeşiller ve AfD meclis grupları çekimser oy kullandı.

“KÜRT TARİHİNİN EN KARANLIK SAYFASINI GÖRMEZDEN GELDİLER”

Kanun teklifini hazırlayan, Helin Evrim Sommer, buna ilişkin de şunları kaydetti:

“Irak ordusunun Kürt nüfusa karşı işlediği suçlar, cezai soruşturmayı desteklemek için soykırım olarak tanınmalıdır. Alman şirketleri, o zamanlar Saddam‘ın kimyasal silah programı için üretim tesislerinin yaklaşık yüzde 70’ini sağlıyordu. Orada üretilen zehirli gaz halka karşı kullanıldı. Alman suç ortaklığına rağmen; iktidardaki CDU/CSU-SPD meclis grupları ile muhalefetteki FDP ve AfD meclis grupları başvuruyu reddederek Kürt tarihinin en karanlık sayfasını görmezden geldiler. Bu, yıllardır hakikat ve adalet için savaşan Kürtlerin mücadelesine bir darbe niteliğindedir.

Elbetteki Sol Parti için Kürtlerin adalet mücadelesi ile dayanışma kanun tekliflerinden ibaret değildir. Mücadelemizi hem meclislerde, hem de sokakta hayatın her alanında Kürt dostlarımızla birlikte sürdüreceğiz. Kürtler bir daha asla devletlerin ve terörist grupların imha politikalarının kurbanı olmamalıdır: Ne Irak ve İran’da, ne de Suriye ve Türkiye’de.” (DIŞ HABERLER)

Evrensel Gazetesi