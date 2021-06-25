Türkler, Ermeniler… Geçmişi bırakmalı

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Arslan TEKİN

Ermenistan Türkiye’siz yürüyemez dedim, dün. Ermenistan’ın Batı’ya açılan kapısı da Türkiye. Tarihî iç içeliği tekrar tekrar hatırlatmaya gerek var mı?

Ermenistan’ı zehirleyen diasporanın “geçmiş”le düğümlü beyinleri artık çözülmeli. Diaspora çözülürse Ermenistan halkı da önünü görecektir.

Ermenilikle ilgileri olmayan Türkiye’deki “Hepimiz Ermeni’yiz” grubu da kendisine gelmelidir. Madem Hrant Dink‘i bayraklaştırdılar, onun da diasporanın kendisine gelmesine dair sözlerini önlerine koyup düşünmelidirler.

Karar gazetesinde yazan Ali B.! “Hepimiz Ermeni’yiz” grubunun ateşli elemanı! (Senin, “HDP kapatılmasın!” çığlıklarının kulak tırmaladığını da hatırlatırım.) Hakikatleri yazdığım için beni savcılığa şikâyet eden grubun içinde senin de imzan var. Bu imzayı atarken hiç utanmadın mı?

“İdeolojik ırkçılar” böyledir. Karşılarındakileri ne dinlerler ne okurlar. Bu yüzden önlerini göremezler; düştükleri çukurda debelenip dururlar!

Türkiye 84 milyon. Azerbaycan 8 milyon. Ermenistan sınırının hemen ötesinde İran’da Türk 30 milyon! Diğer Türk ülkeleri sıralamıyorum. Ermenistan ne kadar? Toplasan 3+3 milyon!

Rusya’da, 1916’da, Türkistan sahasında Çarlığa karşı ayaklanmada, 1917 Bolşevik İhtilâli’nden sonra Basmacılar’ın istiklâl mücadelesinde, Ermenilerin Türkler üzerine salınmasında, İttihatçı liderlere, sonrasında Türkiye Cumhuriyeti diplomatlarına suikastlar tertiplerinde Taşnakçıların rollerini sıralarsanız asıl kimin “alacaklı” olduğunu tahmin etmek güç değildir. (Seyfi Yıldırım-Mirzahan Egamberdiyev‘in yeni çıkan “Türkistan’ın İşgali ve Sovyetleştirilmesi Sürecinde Ermeniler ve Bölgede Yaptıkları Katliamlar”, Belleten-TTK, C. LXXXV, S. 302 (Nisan 2021) makalesini lütfen girip okuyun.)

Türkiye Ermenistan’la doğrudan temas kurduğu zamanlar olmuştur. Temas kuran kim? Alparslan Türkeş! Kiminle temas kuruyor? Levon Ter Petrosyan‘la. Ter Petrosyan ki, 1990’ların başında Rusların desteğiyle Ermeniler Azerbaycan’ı işgal etmeye başladığında cumhurbaşkanı idi. (Partisi son seçimde çok düşük oy aldı.)

Türkeş ve Ermeniler! “İdeolojik ırçılar”ın havsalası almıyor. Hayretten ağızları bir karış açık!

Türkeş, onların anlayışında bir “ırkçı!” ve kendi “ırk”ı dışında herkese düşman! Siz geri zekâlı mısınız!

Türkeş, Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarında ilerlemeye başladığında, Elçibey‘e destek vermiştir. “Savaşçı” bile göndermiştir. (Savaşanlarla bizzat konuştum.) Neden? Çünkü Ermeniler haksızdı.

Türkeş, Çeçenistan‘ın istiklâli için de destek verdi. Dudayev‘le dosttu. Görüşürlerdi. Son bağımsızlık kutlamasında Çeçenistan’daydım. 11 katlı başkanlık sarayında (Ruslar sonra bombalayıp yıktılar.) Dudayev‘in odasına girdiğimde, beni “Yahşi Türk” diye karşılamasında, Türkeş‘le dostluğuna bir gönderme olmadığını söyleyebilir miyiz?

Ter Petrosyan 20 Nisan 1993’te Turgut Özal‘ın cenaze törenine de katılmış, Sonra Başbakan Süleyman Demirel‘le de görüşmüştü.

Ter Petrosyan, başından beri Türkiye ile ilişkileri geliştirmek istiyordu. Ama ülkesindeki “azgınlar” çok sert muhalefet yapmışlar ve onu 1998’de istifa ettirmişlerdi.

Türkeş‘in Ter Petrosyan‘la Paris’te bir araya gelmesi bilinir. Hâlbuki, Ermenilerle Türkiye’de de 1992’de ABD’ye gittiğinde de görüşmüştür. (Hiç bilinmeyenleri ve az bilinenleri yazacağım, Yarın kitap günümüz. Sonraki gün devam edeceğiz.)

https://www.yenicaggazetesi.com.tr/turkler-ermeniler-gecmisi-birakmali-459363h.htm