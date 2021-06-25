Papazdan piskoposlara kezzaplı saldırı

Yorgo KIRBAKİ

Yunanistan’da görevden alınan bir papaz, söz konusu kararı veren metropolitlere (bir bölgenin kiliselerinden sorumlu piskoposa verilen unvan) kezzapla saldırdı.

Papaz Tehofilaktos Komvos (37), Atina’nın Kolonaki semtinde, 81 bölge metropolitinden oluşan ve Yunanistan Kilisesi’nin karar organı olan Sen-Sinod Meclisi’nin ofislerinin bulunduğu Petraki Manastırı’nda metropolitlerin üzerine iki şişe kezzap fırlattı. Olayda 3’ü ağır 7 metropolit ve bir koruma görevlisi yaralandı.

UYUŞTURUCU SUÇLAMASI

Atina’ya 510 km mesafedeki Veria şehrinde papaz olan Komvos, perşembe akşamı Petraki’de bulunan kilise mahkemesinde, uyuşturucu kullandığı suçlamasıyla yargılandı. Mahkeme, 2 yıl önce 1.8 gram kokain ile yakalanan Komvos’un, cübbesini çıkarması, sakalını tıraş etmesi ve papazlık görevinden uzaklaştırılmasını kararlaştırdı. Komvos, kararı duyduğunda çantasından çıkardığı 2 şişe kezzabı “Masumum. Bana komplo kurdunuz” diye bağırarak metropolitlerin üzerine fırlattı. Metropolitler, can havli ile korunmak için cübbelerini çıkarıp kaçtı. Petraki’ye gelen polis güçleri Komvos’u yakaladı. Yaralı metropolitlerden 3’ünün durumunun ağır olduğu açıklandı.

https://www.hurriyet.com.tr/dunya/papazdan-piskoposlara-kezzapli-saldiri-41839400