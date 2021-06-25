İzmir Yahudi Mirası Projesi tanıtıldı

İzmir Yahudi Mirası Projesi tanıtıldı

BirGün EGE

İzmir’in kültürel zenginliği içerisinde Yahudi kültür mirasının korunması için İzmir Musevi Cemaati Vakfı tarafından hazırlanan İzmir Yahudi Mirası Projesi tanıtıldı. Hevra Sinagogu’nda gerçekleşen etkinlikte konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından finanse edilen projeyle 17’nci yüzyılda yapılmış Hevra ve Foresteros sinagoglarının restorasyon projelerinin hazırlanacağını belirtti.

Soyer, “Sefarad Yahudilerinin değerleri ve Kemeraltı’nın kültürel mirasını, bir bütün olarak korumaya, büyük önem atfediyoruz. Nitekim göreve gelmeden evvel, dünyanın en eski ve en büyük açık hava çarşılarından biri olan İzmir’in kalbi Kemeraltı bölgesini, baştan sonra restore edeceğimizin sözünü vermiştim. Bu hususta gururla söylemeliyim ki, paydaşlarımız ile yürüttüğümüz çalışmalarımızı hızlandırıp Kemeraltı’nın UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesine girmesini başardık. Şimdi nihai hedefimiz; 2023 yılında, daimi listeye girmek” diye konuştu.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, yürütülen projelerle kültürel mirasın daha da görünür hale geleceğini belirtti. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Konak’ın Kemeraltı başta olmak üzere önemli eserlere ev sahipliği yaptığını kaydetti. İzmir Musevi Cemaati Vakfı’ndan Projenin Koordinatörü Nesim Bencoya, destek verenlere tek tek teşekkür ederek projenin detaylarını anlattı. Kentimiz İzmir Derneği Genel Sekreteri Sedef Özer ise proje hakkında bilgiler verdi.

BirGün Gazetesi