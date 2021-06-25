Emmanuel Macron Paşinyan’a seçimlerde zafer kazandığından dolayı tebrik etti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Ermenistan Başbakan Vekili Nikol Paşinyan’a erken genel seçimlerinde ‘Sivil Sözleşme’ Partisinin elde ettiği zaferden dolayı tebrik etti.

Tebrik mesajında Fransa Cumhurbaşkanı Macron şu ifadelere yer verdi:

“Sayın Başbakan, değerli Nikol,

20 Haziran’da Ermenistan’da düzenlenen erken genel seçimlerinde sizin yönettiğiniz partinin zaferinden dolayı tebrik ediyor ve başarılar diliyorum.

Fransa ile Ermenistan arasındaki ilişkiler çok özel ilişkilerdir ve bizim halklarımızın tarihsel ilişkilerine dayanıyorlar, iki ülke Hükümetlerinin, Parlamentoların, Yerel yönetimlerinin ve sivil topluların arasındaki çok özel diyalogdan besleniyorlar. ”

Emmanuel Macron demokrasi, hukuk devleti inşa etme yolunda Fransa’nın Ermenistan’ı destek vermeye devam edeceğini ifade ederek Dağlık Karabağ meselesinin kalıcı bir çözümü için AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanı ülkesi olarak vazifeyi yerine getirmeyi sürdüreceklerini de belirtti.

ERMENİ HABER AJANSI