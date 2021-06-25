Bergama’nın UNESCO Dünya Kültür Mirası’na kabulü | Smyrna’dan İzmir’e Kentin Gündemi

Smyrna’dan İzmir’e Kentin Gündemi programında bu hafta Bergama (Pergamon) Antik Kenti’nin UNESCO Dünya Kültür Mirası’na kabulünün 7. yılını Arkeolog Bülent Türkmen ile konuştuk.

Bergama’nın 2011 yılınca UNESCO’nun geçici listesine eklendiğini hatırlatan Türkmen süreci şu şekilde anlattı;

“2011 yılında UNESCO’nun geçici listesine eklendikten sonra yıl sonu Bergama Belediyesi bünyesinde adaylık dosyasının hazırlanması için bir birim oluşturuldu. Üç yıllık kısa bir süre içerisinde adaylık dosyasını ve alan yönetim planını hazırladık. 22 Haziran 2014 yılında UNESCO’nun Katar’da yapılan toplantısında Bergama UNESCO Dünya Kültür Miras listesine girdi. Türkiye’nin 13’üncü miras alanı olurken, dünyada da 999’uncu sırada girmiş oldu.”

“BERGAMA 6 KRİTERDEN 5’İNİ KARŞILAYARAK MİRAS LİSTESİNE GİRDİ”

Dünya mirasına girmenin 10 kriteri olduğunu söyleyen Türkmen, “6 kriter kültürel mirasla, 4 kriter ise doğayla ilgili. Kültür mirasına girmesi için 6 kriterden birini karşılaması yeterli. Ama Bergama bu 6 kriterden 5 tanesini karşılayarak dünya miras listesine girdi” dedi.

Türkmen, “Pergamon antik kentin kurulmuş olduğunu kale tepesi eteklerindeki var olan ve bugünde yaşamın devam ettiği kale mahallesi dediğimiz, Osmanlı döneminde Rumların, Ermenilerin yaşadığı mahalle, kalenin eteğini dolanın Selinos deresinden sonra ovada yine Osmanlı döneminde oluşturulan Arasta bölgesinin de içinde olduğu, yine kale tepesinin dışında yer alan antik dönemim en önemli sağlık merkezlerinden biri olan Asklepion ve kalenin etrafında antik Pergomon kentinin çevresinde bulunan 7 tane tümülüs, 5 km uzağında yer alan ana tanrıça Kibele’ya adanmış olan kutsal alanda listeye dahil oldu” diye konuştu.

“PERGAMON’DA YAŞAM KESİNTİSİZ DEVAM EDİYOR”

Pergamon antik kentin bulunduğu alanda yaşamın kesintisiz devam ettiğini ifade eden Türkmen, “Sadece arkeolojik alan değil Hellenistik dönemden başlayan Roma, Doğu Roma, Osmanlı, Beylikler ve Cumhuriyet dönemine kadar kesintisiz bir yaşamın devam ettiği bir yer. Dünya miras alanındaki yer antik dönemde yerleşilmiş ve terk edilmiş bir alan değil. Antik dönem kalıntılarının da olduğu Osmanlı, Roma, Bizans bu döneme ait kalıntılarında olduğu ve bugünde yaşamın olduğu bir yer” diye ekledi.

“TÜM FORMUNU GÖRDÜĞÜMÜZ ANADOLU’DAKİ TEK AMFİ TİYATRO BERGAMA’DA”

Kazı çalışmaları devam eden Roma dönemine ait amfi tiyatro çalışmalarını da anlatan Türkmen, “Roma dönemi amfi tiyatro çalışmaları 2 yıldır sürüyor, yeni ortaya çıkarılmadı görünüyor ama kazı çalışmaları olarak yeni başladı. Amfi tiyatroların şöyle bir özelliği var, aslında biz Türkiye’de şu terimi yanlış kullanıyoruz, bütün antik kentlerdeki var olan tiyatrolara amfi tiyatro diyoruz, aslında yanlış bir kullanım. Amfi tiyatroların bir formu var ve Anadolu’daki antik kentlerdeki tiyatrolar amfi tiyatro değil.

Bergama’da bir amfi tiyatro var, onun dışında 3 tane daha var ve 4 tane tiyatrosu olan kent. 2 yıldır bu amfi tiyatroda araştırma çalışmaları yapılıyor ve bütün formunu görebiliyoruz aslında.

Cavea’sı da duruyor, üzerindeki taşlar sökülse de bir derenin içine inşa edilmiş kemerleri olduğu gibi duruyor. Çünkü antik dönemde amfi tiyatrolarda gladyatör oyunlarının yanında su oyunları da yapılıyor. Derenin suyunu kullanarak ortadaki havuz kısmı kullanılan yerde biriktirilerek su oyunları gerçekleştiriliyor. Bu yüzden Anadolu için özel bir yapı. Burada Anadolu’da Kyzikos’ta var ama kalıntısı korunmuş değil. Akdeniz bölgesinde de yine böyle bir şey olabileceği düşünülüyor ama Bergama’daki bütün formunu görebileceğimiz Anadolu’daki tek amfi tiyatro” dedi

“BERGAMA DÜNYA MİRASI LİSTESİNE BİRÇOK DEĞERLE GİRDİ”

Bergama’nın dünya mirası listesine birçok değerle girdiğini belirten Türkmen, “Sağlık açısından Asklepion antik dönemin en önemli sağlık merkezlerinden biri. Yine Galenos Antik Çağın Hipokrat’tan sonraki en önemli hekimi. Kent planlamacılığı açısından o kadar dik bir yamaca, bir kenti yerleştirmek çok önemli. Yukarıdaki Kale Tiyatrosu, Antik Çağ’ın en dik tiyatrosudur. Ama onun önemli bir kısmı sahnesinin portatif olması, ahşaptan sökülür takılır bir sahnesinin olması önemli bir özelliktir. Teknoloji açısından su sistemi Kale tepesine Madra Dağı’ndan 42 km. gelen bir suyu sonrasında yaklaşık 200 metrelik bir yüksekliğe basınçlı sistemle yukarı çıkarma dönem açısından önemli bir gelişmedir. Heykeltraşlık açısından Hellenistik dönemin pik noktasını oluşturur. Pergamon Heykeltraşlık okulundan çıkma eserlerdir ki bu eser bugün Zeus Sunağının üzerindeki kabartmalarla biz bunu görüyoruz, günümüze ulaşmış. Ama ne yazık ki Zeus Sunağı da Bergama’nın Antik dönemdeki ismiyle Berlin’de müzeler arasında kurulan Pergamon Museum’da sergileniyor. Burada Berlin’de müzeler arasında da UNESCO Dünya Mirası listesinde. Yanı Bergama’nın kendini miras listesinde ama buradan giden bir eser de yine orada Dünya Miras listesinde yer alıyor” diye konuştu.

Devletin arkeolojiye karşı ilgisizliğine dikkat çeken Türkmen, “Marmaray kazılarında çıkan buluntular için bugün memleketin en tepesindeki kişinin söylediği bir laftır, ‘iki üç tane çanak çömlek yüzünden işimizi engelliyorsunuz’, iki üç tane çanak çömlek olarak bakılan bir zihniyetle yönetiliyoruz. Bundan ötesini tahmin etmek güç değil. Ne yazık ki ben Bergama Belediyesi’nde çalışmadan önce yine Bergama sınırları içinde Allianoi’da çalıştım, orası da bir sağlık merkezi ve 2010 yılında orası baraj suları altında kaldı ki geçen yıl da biliyorsunuz Hasankeyf aynı kaderi yaşadı” dedi.

“Bütün insanlığa ait ve nerede aynı şey yaşanırsa buna bir tepki göstermek gerekiyor. Çünkü bunlar insanlığa ait değerler. Benim kendi yaşadığım özel bir durum da son seçimlerde yerel yönetimin değişmesiyle birlikte beni şantiyeye sürdüler. Ben fen işlerinin şantiyesinde 1 yıldır atıl durumda bulunuyorum ve şuan itibariyle başka bir görev yaptığım için orada değilim ama mevcutta kadrom fen işlerinin şantiyesinde yol bakım işlerindeyim” diyen Türkmen arkeolog olarak çalıştığı yerden sürgün edilmesini eleştirdi.

Smyrna’dan İzmir’e Kentin Gündemi her Cuma Ramis Sağlam’ın sunumuyla Evrensel WebTV’de. (Evrensel WebTV)

Evrensel Gazetesi