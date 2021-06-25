Azerbaycan’da Karabağ savaşında ölen askerlerin isimsiz mezarları bulundu (foto)

Azerbaycan’ın kontrolü altında olan Fizuli bölgesinin Behmeli köyünde bulunan mezarlıkta 44 günlük savaş sırasında ölen Azerbaycanlı askerlerin terk edilmiş mezarları ortaya çıktı.

Meydan TV televizyon kanalının aktardığı bilgilere göre 35 terk edilmiş mezar bulundu, fakat o mezarlarda kimler yatıyor belli değil.

Bu isimsiz mezarların üzerinde sadece sayılar var. Molla Sahib Şerifov’un medyaya sunduğu bilgilere göre toprağa defnedilen bazı cesetler tanınmaz hale gelmişti. Bu mezarlara hiç kimse ziyarete gelmiyor.

Yerel yönetim makamları konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmaktan çekiniyorlar. Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise konuyla ilgili gazetecilerin telefonları cevapsız bırakıyor.

Böylece Azerbaycan Hükümeti ölenlerin kimliklerini tespit etmek için DNA testi gerçekleştirmiyor ve ölenlerin gerçek sayısını gizliyor.

Azerbaycan’ın resmi açıklamalarına göre 2904 asker hayatını kaybetti, fakat aslında farklı verilere göre bu sayının gerçeğiyle alakası yok ve kayıp sayısı birkaç kez daha fazladır.

ERMENİ HABER AJANSI