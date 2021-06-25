Avrupa Birliği’nden üç bakan Ermenistan’da

Avusturya Avrupa ve Uluslararası İlişkiler Bakanı Alexander Schallenberg, Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis ve Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu Ermenistan’ı ziyaret ediyor.

Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan’ı ziyaret eden heyet, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi/Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell tarafından yetkilendirildi.

Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu Twitter paylaşımında ,“Yerevan’a vardık ve Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ve Başbakan Nikol Paşinyan ile görüşmek üzere yola çıktık. Ermeni ortaklarla AB-Ermenistan ilişkilerinin gelişimini teşvik etme ve AB’nin çatışma sonrası sorunların çözümünü nasıl destekleyebileceği konusunda görüşmeler yapmaya hazırlanıyoruz” dedi.

Yapılan açıklamalara göre AB Yüksek Temsilciliği adına yapılan ziyaret, Avrupa Birliği’nin bu ülkelerle ikili ilişkilerini ve AB’nin Doğu Ortaklığı çerçevesine verdiği önemi vurguluyor.

Bakanlar, ziyaretlerinin sonunda 26 Haziran Cumartesi günü Tiflis’teki AB Delegasyonu’nda bir basın toplantısı düzenleyecek.

Agos