Adam Schiff: “ABD; Azerbaycan’a sert önlemler uygulamalıdır”

ABD Kongre üyesi Adam Schiff, “Facebook” üzerinden yaptığı bir paylaşımda, Dağlık Karabağ Savaşından sonra Azerbaycan tarafından yapılan insan haklarının daimi ihlallerinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Bakü’de Ermeni esirler hakkında başlatılan asılsız davalar konusuna değinen Schiff, “Savaş esirlerin kovalanması, uluslararası sözleşmelerin kaba ihlali ve Azerbaycan tarafından insan haklarının ve uluslararası hukukun ihmal edilmesinin yeni bir kanıtıdır.

Biz Ermeni savaş esirlerinin acil serbest bırakılması yönünde çalışmalar sürdürürken, ABD, Azerbaycan’a karşı sert önlemler uygulamalı ve 907. kararın askıya alınmasıyla Bakü rejimine silah satışına yol açılmasını önlemelidir.

Azerbaycan’ın, insan haklarını cezasız ihlal etmesine ve uluslararası normları çiğnemesine izin vermemeliyiz” ifadelerine yer verdi.

ERMENİ HABER AJANSI