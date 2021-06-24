Nobel’in diyeti bitmedi! Orhan Pamuk’un kitabında Türkiye’ye ve Cumhur İttifakı’na ağır hakaretler!

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Kitap okurlarının onca para verip aldıkları kitaplarından hiçbir şey anlamadığı, derdini anlatacak kadar Türkçe bile bilmediği yorumlarına maruz kalan “Türkiye’nin Nobel Edebiyat Ödüllü tek yazarı” unvanlı Orhan Pamuk, yetersiz Türkçesiyle kaleme aldığı “Veba Günleri” adlı kitabında Türkiye’ye yine soykırım suçlamasında bulundu. Pamuk, Cumhur İttifakı’nın önemli ortaklarından MHP’nin tabanına da kırık dökük cümlelerle sataşmayı ihmal etmedi.

“Türkiye’de 1 milyon Ermeni öldürüldü” şeklindeki ihanet açıklamasını yaptığı yıl kendisine Nobel Edebiyat Ödülü verilen Yazar Orhan Pamuk, aynı yöndeki saldırılarına kitaplarında devam ediyor.

Orhan Pamuk’un, “Hayalî bir ada devleti”nde 1901 yılında ortaya çıkan Veba salgınını anlattığı iddia edilen kurgu romanında kurduğu cümleler Milliyetçi Muhafazakar okurları çileden çıkardı.

Osmanlı’ya ‘katliam’ suçlaması

Kitabın 524. Sayfasında yer alan, “Osmanlı arşivlerinde yıllarca sabırla çalışıp Ermeni, Rum, Kürt katliamları gibi nahoş konuları araştıran ya da bir dönemin milli çatışmalarının aslında sanıldığı gibi olmadığını kanıtlayan yabancı uyruklu Osmanlı tarihçilerinin İstanbul’daki arşivlerde çalışma izni birden esrarengiz bir şekilde iptal edilince ne kadar üzüldüklerini yıllarca görmüştüm. Cesur ve namuslu arkadaşlarımın dürüstlüklerinden dolayı Türk Devleti tarafından acımasızca cezalandırılmalarına tanık olmama rağmen, aynı ceza yirmi bir yıl Minger Devleti tarafından bana verilince yalnızlık ve suçluluk duygularına da kapıldım” şeklindeki ifadeler, açıkça Osmanlı’yı Ermeni, Rum, Kürt katliamları yapmakla suçluyor.

Cumhur İttifakı’na ısmarlama hakaret!

Orhan Pamuk, adeta kendisine yön verenlerce kitabın bitmesine yakın bir zamanlarda ısmarlandığı izlenimi veren bir bölümde ise Cumhur İttifakı’nın önemli ortağı MHP’nin milliyetçi tabanına hakarette bulunuyor.

Pamuk kitabının 525. Sayfasında, “2000’li yıllarda, artık eski tarz imparatorluklar ve sömürgeler çok gerilerde kalmışken, ‘milliyetçi’ yalnızca devletin her dediğini onaylayan, iktidardakilere dalkavukluk etmekten başka bir niyet beslemeyen ve hükümeti eleştirecek cesareti olmayanlara itibar kazandırmak için kullanılan bir sıfata dönüşmüştür…”ifadeleri dikkat çekiyor.

‘Orhan Pamuk’un Türkiye’ye ihaneti’ olarak yorumlandı

Orhan Pamuk’un Türkiye’ye ve milliyetçilere yönelik ağır hakaretleri, sosyal medyada yoğun eleştiri ve tepkilere neden olurken, sosyal medya kullanıcıları Pamuk’u “Türkiye’ye ihanet”le suçladı.

Kullanıcıların önemli bir bölümü ise kitabını alıp okumaya çalıştıkları halde hiçbir şey anlamadıklarını belirterek, “Demek ki böyle yetersiz birinin ünlü bir yazar olması, Türkiye’ye hakaret etmesine bağlıymış” gibi yorumlarda bulunuyorlar.

https://www.yeniakit.com.tr/haber/nobelin-diyeti-bitmedi-orhan-pamukun-kitabinda-turkiyeye-ve-cumhur-ittifakina-agir-hakaretler-1551873.html