Dinlerarası diyalog KADEM’de

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İstanbul Sözleşmesi’ne verdiği destekle tepki çeken kadem, bu sefer de dinlerarası diyaloğa kapı açan “İbrahimî Dinlerde Kadın” kitapçığıyla gündemde.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), toplumsal çatışma zemini oluşturulmak istenen kadın-erkek konusuna yine sakat bir açıdan yaklaştı. Kadın-erkek konusuna popülist bir yaklaşım sergileyen KADEM, hazırladığı “İbrahimî Dinlerde Kadın” başlıklı kitapçıkla dinlerarası diyaloğa hizmet etti. Allah (C.C.) katında tek dinin İslam olduğu hakikati ortada dururken dinlerarası diyalog diliyle hazırlanan kadınlara yönelik kitapçıkta tahrif olmuş Yahudilik ve Hristiyanlık İbrahimî dinler diye ele alınıp etraflıca incelendi.

“ÜÇ DİNİN KADIN TASAVVURUNU ELE ALDIK”

Prof. Dr. Salime Leyla Gürkan’ın “Yahudilikte kadın”, Prof. Dr. Ömer Faruk Harman’ın “Hristiyanlıkta kadın” ve Doç. Dr. Mehmet Birekul’un “İslam’da kadın” konusundaki çalışmalarından derlenen “İbrahimî Dinlerde Kadın” başlıklı kitapla dinlerarası diyaloğa kapı açan KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Saliha Okur Gümrükçüoğlu “Editörün Sunuşu” bölümünde kaleme aldığı yazıda, “KADEM olarak, toplumun kadına ve erkeğe yüklediği roller ile cinsiyete dair kalıp yargıların oluşmasında, dinî metinlerin yanlış yorumlanmasının önemli bir etkisi olduğu kanaatindeyiz. Bu sebeple ‘İbrahimî Dinlerde Kadın’ konusunu odağımıza alarak kadın algısının tarihi süreçte yaşadığı dönüşümü, üç dinin kadın tasavvurunu ve bu tasavvurun zaman içinde nasıl evrildiğini mukayeseli olarak bu kitapçıkta bir araya getirdik” ifadelerini kullandı.

https://www.milligazete.com.tr/haber/7335950/dinlerarasi-diyalog-kademde