18 soruda SBK’nin ABD’den Türkiye’ye uzanan kara para aklama trafiği

ABD’de yürütülen soruşturma nedeniyle Avusturya’da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz’ın, kara para aklama trafiğini ve konuyla ilgili iddiaları inceledik.

Osman Çaklı

DUVAR – SBK Holding’in Başkanı Sezgin Baran Korkmaz’ın ayakkabı boyacılığından holding patronluğuna uzanan ‘başarı öyküsü’ ABD’li ve Türkiyeli savcılar tarafından soruşturma konusu oldu.

Kara para aklama soruşturmaları kapsamında aranan SBK, 6 Aralık 2020’de Türkiye’den kaçtıktan aylar sonra Avusturya’da tutuklandı. Sessiz sedasız Türkiye’den ayrılan SBK ile iddialar ilk olarak organize suç örgütü kurma iddiasıyla aranan Sedat Peker’in 9’uncu videosunda gündeme geldi. Utah Savcılığı tarafından hakkında iddianame hazırlanan SBK’nin ABD’li ortakları ile organize ettiği kara para aklama sürecini 18 soruda ele aldık.

KİM BU SBK?

1977 Kars’ın Digor ilçesinde 5 çocuklu ailede dünyaya geldi. Herkes onu “hayırsever iş insanı” Sezgin Baran Korkmaz olarak tanıdı. Kara para aklama davaları, rüşvet çarkları ve bir dizi kirli ilişkilerle gündeme gelen SBK’nin gerçek adı Sezgin Özbulcum. İsmini 1993’te önce Sezgin Korkmaz yaptı, sonra Baran’ı ekledi. İddiaya göre SBK, hakkındaki çek-senet davalarından kurtulmak amacıyla adını değiştirdi.

KARA PARA AKLAMA İŞİNDEKİ MORMONLAR KİM?

Kara para aklama serüveni, ABD’li ‘iş insanları’ Kingston kardeşlerin aile köklerinin de dayandığı Mormon kilisesi etrafında örgütlenen bir Hristiyan cemaatten ileri geliyor. Cemaate göre devletin dolandırılması caiz.

KİNGSTON’LAR ERMENİ MAFYA İLE ABD’Yİ NASIL DOLANDIRDI?

Jacop Kingston, kardeşi Isaiah Kingston ile cemaatin servetiyle 2006 yılında Washakie Renewable Energy isimli bir bio-dizel üretim tesisi kurdu. Mevcut ABD yasalarında yenilenebilir enerji üreten şirketlere vergi indirimi ve teşviki yer alıyor. Kingston kardeşler kendileri gibi biyo-yakıt işi yapan Levon Termendzhyan ile 2011-2016 yılları arasında ortaklaştı. Teşvikten yararlanmak için usulsüzlük yapmaya başladılar.

KARA PARA AKLAMA İÇİN NEDEN TÜRKİYE SEÇİLDİ?

Kingston kardeşler, elde edilen milyonlarca dolarlık ‘haksız kazancı’ aklamak için Türkiye’yi seçti. Kingston kardeşler ve Dermen’in yargılandıkları davanın iddianamesinde Türkiye’yi seçmelerinin sebebi olarak Türk bankalarından finansal bilgi edinmenin “oldukça güç” olmasını gösterdiler.

SBK İLE BAĞLANTIYI KİM KURDU?

Kara paranın Türkiye üzerinden aklanması için SBK ile bağlantıyı üstlenen isim ise Levon Termendzhyan. Levon Termendzhyan ile Korkmaz’ın yolu, 2012 yılında Kuruçeşme’de Les Ottoman Oteli’nde kesişti. ABD-Türkiye arasında kara para trafiği bu tanışmadan sonra başladı.

SBK HOLDİNG’İN ABD’Lİ SAHİBİ KİM?

SBK’nin hızlı büyümesi, sahibi olduğu Komak Isı Yalıtım Sistemleri şirketinin 2013 yılında SBK Holding’e dönüşmesine ön ayak oldu. SBK USA Inc. Aralık 2013 yılında kuruldu, şirketinin ABD’li sahibi ise Termendzhyan.

SBK’NIN GÖREVİ NEYDİ?

ABD’nin dolandırılması ve paranın Türkiye’ye ulaştırılması SBK üzerinden yapıldı. SBK parayı ABD içinden dışına, dışarıdan içeriye ve eyaletler arasında dolaştırma işini üstlendi.

NE KADAR PARA AKLANDI?

Açılan soruşturmada toplamda 301 milyon dolarlık paranın dolaştırıldığı yer aldı. ABD’de hazırlanan iddianameye göre kara para Türkiye’de şirketler arasında dolaştırılarak aklandı. ABD’deki savcılık soruşturmasına göre 2018 yılına kadar Türkiye üzerinden aklanan kara para miktarı, 134 milyon dolardı. MASAK (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu) incelemesine göre 2013-2018 yıllarında aklanan kara para miktarı ise 164 milyon dolar.

ABD’Lİ ŞEBEKE KAÇ YIL CEZA ALDI

Kingston’lar 2015’te başlayan soruşturmalar nedeniyle Türkiye’ye yerleşme planı yaptı. 2018’de Türkiye’ye kaçmak üzereyken havalimanında yakalandı. Kingston kardeşler ile Termendhzyan, Ocak 2020’de mahkemeye çıkıp suçlarını itiraf etti. Mahkeme, kara para aklama suçlamasından Kingston’lara 30 yıl, Levon Termendhzyan ise 10 ayrı suçtan 130 yıl hapis cezası verdi.

SBK AMERİKA’DA KAÇ YIL İLE YARGILANIYOR?

Utah savcısının hazırladığı iddianameye göre SBK 10 ayrı suçtan suçlu bulunursa 225 yıla kadar hapis cezası istenecek. İddianamede, ‘Amerikan maliyesini dolandırmak ve kara para aklama’ suçlamaları da yer alıyor.

ABD’Lİ ŞEBEKE İLE SBK İLİŞKİLİ Mİ?

Utah savcısı tarafından yürütülen soruşturmada, SBK’nin Kingston kardeşler ve Ermeni mafya Levon Termendhzyan ile uluslararası kara para aklama işinde bağlantılı olduğu açıklandı.

TÜRKİYE SBK’YE NEDEN OPERASYON YAPTI?

28 Aralık 2020’de SBK Holding ve holdinge bağlı 6 şirkete İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından operasyon düzenlendi. Operasyon kara para aklanmasının tespit edilmesi nedeniyle düzenlendi. Fakat ABD’de başlayan soruşturma sonrası konunun Türkiye’ye bildirildiği ve bir baskı oluştuğu iddia edildi. Soruşturmada şüpheli 10 kişi gözaltına alındı. SBK’nin aralarında olduğu 9 kişinin ise yurt dışına kaçtığı tespit edildi.

AMERİKA’DA NE İLE SUÇLANIYOR?

ABD’de Utah Savcılığı’nın 28 Nisan 2021’de hazırladığı iddianameye göre SBK, Türkiye ve Lüksemburg’daki banka hesapları aracılığıyla 133 milyon dolar kara para akladı. Utah Savcılığı, SBK ve ortaklarının, ‘haksız yolla elde edilen gelirlerle aklanan paraları Borajet havayolu şirketini, Türkiye ve İsviçre’deki otelleri, Queen Anne adlı bir yatı, İstanbul’da Boğaz’da bir villa ve apartman dairesini satın almak için kullandıklarını’ söyledi.

TÜRKİYE’DEN NEDEN VE NE ZAMAN KAÇTI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından SBK Holdinge ‘kara para aklama’ suçlamasıyla 28 Aralık 2020’de operasyon başlatıldı. 4 ilde gerçekleştirilen operasyon kapsamında 19 şüpheliden 10’u yakalandı. Aranan 9 kişiden biri olan SBK’nın operasyondan günler önce 6 Aralık’ta havalimanında olduğuna dair görüntüleri ortaya çıktı.

SBK’NIN OPERASYONDAN HABERİ VAR MIYDI?

Sedat Peker yayınladığı videolarda SBK’nin operasyondan haberi olduğunu şu sözlerle dile getirdi: “İçişleri Bakanı, Organize Suçlar Daire Başkanı’nı telefonla arayıp hakkında 6 aydır dosya hazırlanan adamı İçişleri Bakanlığı’na çağırıyor ve görüşüyor, yurt dışına çıkmasını söylüyor. 5 Aralık’ta Sezgin Baran Korkmaz İçişleri Bakanlığı’na geldi mi, kamera kayıtlarını çıkarın.”

KİM DOĞRU SÖYLÜYOR İNAN KIRAÇ MI, SBK MI?

SBK, İnan Kıraç’tan 40 milyon dolar alacağı için yasal işlem başlatınca Kıraç’ın şirketine haciz gittiği iddia edilmişti. İnan Kıraç, iddiaları reddederek şirket hisselerini 6 milyon dolar karşılığında geri aldığını söyledi. Ancak İstanbul 25. İcra Dairesi’nde Kıraç’ın SBK’ye 40 milyon dolar borçlu olduğu ortaya çıktı.

SBK PR ÇALIŞMASINI GAZETECİLERE Mİ YAPTIRDI?

SBK’nin yakın zamanda, Veyis Ateş’in kendisi hakkındaki suçlamalara hakemlik yapması için 10 milyon avro istediği ve elinde ses kaydı olduğunu söylemesinin ardından, kendisiyle bağlantısı olan ve adı açıklanmayan 12 gazetecinin daha olduğu ortaya çıktı. 2013 yılından önce SBK’nın adına medyada rastlanmıyor. 2016 yılından sonra SBK Holding’in adı medyada Auto Land, Unico Sigorta gibi şirket satın almalarıyla gündeme geliyor. 26 Ağustos 2018 tarihli Habertürk’ün internet sitesinde SBK’nın Bodrum’da lüks yatından inip tatilcilere lahmacun, ayran ve mısır dağıtmasının haberi yer alıyor. 23 Ekim 2018 tarihinde Hürriyet’te Ahmet Hakan köşesinde SBK’ya yer vererek Brunson krizi sırasında SBK’nın oynadığı role değiniyor ve Hakan “Brunson / SBK Holding ilişkisi” türü haberlerin çıkma riskini göze alarak çabalamış… Korkmaz’ın vatan millet için bunu yapması iyi bir şey” ifadelerini kullanıyor. Bu ve benzeri haberlerin SBK’nın “hayırsever iş insanı” imajını pekiştirmesine yardımcı olup olmadığı tartışılıyor.

SBK AVUSTURYA’DA TUTUKLU ŞİMDİ NE OLACAK?

Geçtiğimiz günlerde Avusturya’da tutuklanan SBK’nin tutukluluk hali, 5 Temmuz’a uzatıldı. Hem ABD hem de Türkiye SBK’yi yargılamak için iadesini istiyor.

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