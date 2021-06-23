Tahran Başpiskoposu: İran’daki dini azınlıkların haklarına saygı duyuluyor

Tahran’daki 14. Bölge ve Dolab Meydanı ve Manastırı’ndaki kentsel yönetim projelerinin açılış töreninde konuşan Serkisyan, ‘Tahran’daki Ermeni Mezarı’nın az zaman öncesine kadar çimlere ve mezarlara gömüldüğünü belirtmek önemlidir. Ama şimdi bu organizasyona şükretmemiz gerekiyor’ diye belirtti.

Buralarda meslekleri ve emekleri ile vatanları için canlarını feda eden azizler olduğuna değinen Serkisyan, ‘Hükümet yetkililerinin, belediyenin ve Tahran Kent Konseyi’nin olumlu görüşleri nedeniyle bu türbe, turizm merkezlerinden biri haline geldi ve gurur kaynağı oldu’ diye konuştu.

Tahran Ermeni Başpiskoposu Serkisyan, ‘Bu mesele aynı zamanda İran’ın uzak geçmişten gelen dinlerin bir arada yaşadığı bir yer olduğunun ve olacağının bir kanıtıdır’ diye ekledi.

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