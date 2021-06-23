Petersburg’ta “Neva Buyers Week” yemek ve içecek sergisi yapıldı

Geçtiğimiz günlerde Rusya’nın Sankt Petersburg şehrinde Uluslararası “Neva Buyers Week” yemek ve içecek sergisi gerçekleştirildi. KOBİ’ler için yeni ufuklar açan bu yıllık sergi, perakende ağları ile çalışmalara hazırlanma ve ilerideki işbirliği konusunda tedarikçilerle müzakere etme imkanını sunuyor.

İki gün süren “Neva Buyers Week” sergisinin genel sponsoru, Ermeni “ArLeAM” şirketiydi. Şirket, sergide “Dur” markalı şarap, Ermeni yapımı brendi ile kendi markası altında birleşen birtakım Ermeni üreticinin yüksek kaliteli ürünleriyle temsil edildi.

ERMENİ HABER AJANSI