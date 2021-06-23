Kayıp Hürmüz Diril soruşturmasında köydeki akrabası Apro Diril tutuklandı

Hatice Kamer

Diyarbakır

8 Ocak 2020 tarihinde Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Kovankaya (Mehrî) köyünde yaşayan Hürmüz ve Şimoni Diril çiftinin kaybolmasıyla ilgili devam eden soruşturmada, kayıp çiftin komşusu ve akrabası olan Apro Diril ve civar köylerden iki kişi gözaltına alındı.

Apro Diril, şüpheli olarak tutuklanırken, diğer ikisi, ifade verdikten sonra adli kontrol şartı ile serbest bırakıldılar.

BBC Türkçe’ye konuşan ve dosyada gizlilik kararının devam ettiğini belirten Şırnak Baro Başkanı Rojhat Dilsiz, gözaltı ve tutuklama kararının, tape incelemeleri neticesinde verildiğini söyledi.

Hürmüz Diril’in oğlu Remzi Diril de ”Tutuklanması yetmiyor, biz itiraf etmesini bekliyoruz” dedi.

İstanbul Keldani Kilisesi Papazı Remzi Diril’in annesi Şimoni ve babası Hürmüz Diril, yaşadıkları Şırnak Beytüşşebap’a bağlı Kovankaya köyünde 8 Ocak tarihinden beri kayıplardı.

BBC