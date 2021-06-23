KADASETLİ PATRİK HAZRETLERİ KINALIADA KİLİSESİ’NE İLK RESMİ ZİYARETİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Geçtiğimiz yıl, Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri’nin tahta çıkış törenini takip eden günlerde, Patrik Hazretleri İstanbul’daki kiliseleri ziyaret etmiş ve kendi riyasetinde “Hıraşapar” törenleri gerçekleşmişti. Ne yazık ki, Coronavirüs pandemi sürecini takip eden beklenmedik gelişmeler sonrasında, Kınalıada’ya ilk resmi ziyareti gerçekleştirmek mümkün olmamıştı. Öte yandan geçtiğimiz günlerde, pandemi sürecindeki olumlu gelişmeler sonrasında, bu ziyareti gerçekleştirme olanağı doğmuştu. Öyle ki, 22 Haziran 2021, Salı, Kadasetli Patrik Hazretleri Kınalıada’ya ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi ve “Hraşapar” töreniyle S. Krikor Lusavoriç Kilisesi’ne adım attı.

Salı akşamı, saat 20:30’da, Patrik Hazretleri, Patrik Vekili Kd. Peder Krikor Damadyan, Adalar Din Görevlisi Rahip Harutyun Damadyan, Levon Şadyan başkanlığındaki S. Krikor Lusavoriç Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Gazturman Gayan Başkanı Ari Çolak refakatinde Patrikiğin yazlık konutundan Kilise’ye doğru kortejle hareket etti. Bu esnada kilisenin çanları, Ruhani Önderimiz’in gelişini müjdelemekteydi. Kilisenin girişinde, Kınalıada Ermeni Cemaati adına, iki çocuk Patrik Hazretleri’ne birer buket takdim ettiler. Bir yandan çan sesleri duyulurken, öte yandan Patrik Hazretleri ekmeği ve tuzu kutsadı. Daha sonra ise, Nersesyan Korosu üyelerinden oluşan kortej, kiliseye doğru hareket etmeye başladı ve Ruhani Önderimiz “Hraşapar Asdvadz” ilahisi eşliğinde kiliseye adım attı.

Yapılan şükran dualarından sonra, Adalar Ermeni Cemaati adına, Rahip Harutyun bir konuşma yaptı ve Patrik Hazretleri’ni en kalbi duygularla selamladı. Rahip Harutyun, Kutsal Kitap’da geçen bir cümleyi, günün anlamına uyarlayarak şöyle dedi: “Ne mutlu, Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi’nde hatırası olana”. Patrik Sahak II. Hazretleri’nin, Müteveffa Patrik Şınorhk’un döneminde ve Müteveffa Patrik Mesrob II.’nin ruhani çobanlığı günlerinde Kınalıada’da temellenen ruhani çalışmaların ilk meyvelerinden birisi olduğunun altını çizdi. Kendileri hatta bu çalışmalara katılan ilk öğrencilerden olmuşlardı. Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi, Patrik Sahak II. Hazretleri için çok da yabancı bir ortam değildi, çünkü o bu kilisede bir genç olarak vaaz etmiş, bu kilisede diyakos takdis edilmiş, bu kilisede ilk S. Badarak’ını sunmuş ve episkopos olarak bu kilisede birçok vaazlar konuşmuştu. Son olarak ise, bu ziyaretle, aynı kiliseden içeri Türkiye Ermenileri Patriği sıfatıyla girmekteydi. Rahip Harutyun, sözlerinin sonunda, Adalar’da bulunan resmi kurumlarımız ve cemaatimiz adına, Patrik Hazretleri’ne en içten duygularla iyi dileklerde bulundu.

Patrik Hazretleri ilk olarak, bu görkemli karşılama için teşekkür etti ve şahsına yöneltilen bu özel sözlerin kendisine ilham kaynağı olduğunu belirtti. Coronavirüs Pandemi sürecinin etkisini nispeten azalması sonrasında bu ziyaretin gerçekleşebildiğini söyledi ve Tanrı’ya hamt etti. Daha sonra kilise hakkında konuşarak şöyle dedi: “Kilise bizleri bir yerden alıp başka bir yere doğru taşıyan bir gemidir. Bu kilise, bizleri geçmişimizle birleştirebilmektedir ve bizleri aileye dönüştürmektedir. Kilisenin ruhuna ve amacına, ruhani kültürüne önem veren herkes, onu anne olarak kabul eder. Dolayısıyla, kilise sayesinde bizler kardeşlere dönüşürüz”. Daha sonra, Kınalıada Kilisesi’nde geçen gençlik yıllarını anarak, o dönemin ruhani kariyerinde bereket olarak hissedildiğini söyledi. Patrik Şınorhk’un takdisiyle ve Rahip Mesrob’un önderliğiyle, ilk kez bu kilisede Ermenice öğrenmeye başlamıştı. Dolayısıyla, S. Krikor Lusavoriç Kilisesi’de bulunmak, kendisin duygulandırmaktaydı. Bu bağlamda, Kınalıada’da daha fazla bulunarak, İsatanbul Ermeni Cemaati’nin bu özel ortamını solumayı arzuladığını belirtti.

Patrik Hazretleri, son olarak kilisenin din görevlisi Rahip Harutyun’u anarak, onun gençlik enerjisini ve arzusunu kilisemizin bekası için kullanmasından dolayı memnuniyetini belirtti. Bu bağlamda, tabi ki kilisenin yönetim kurulu üyelerinin ve S. Nersesyan Korosu’nun rolü yadsınamazdı. Bu koordine çalışma sayesinde, kilise ortamı bir cennete dönüşmüştü. Aynı zamanda, Gazturman Gayan’ı da andı ve pandemi sürecinden olumsuz etkilenmelerine rağmen cemaatimiz çocuklarına hizmet etmeye devam etmeyi arzuladıklarını hatırlattı.

Patrik Hazretleri, vaazı sonrasında, kilisede hazır bulunanları takdis etti. Daha sonra, “Gentanarar Asdvadz” ilahisi eşliğinde, vakıf yönetim kurulu odasına doğru ilerledi. Burada okunan son dua ile tören son buldu.

Tören sonrasında, kilise vakıf yönetim kurulu tarafından ufak çapta bir kabul gerçekleşti Patrik Hazretleri, bu vesileyle yöneticilerle ve halkla bir araya gelebilme ve onlarla samimi bir ortamda sohbet etme olanağını buldu.

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