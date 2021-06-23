Evde 456 sikke 2 mermer ve 6 metal obje bulundu

Yalova’da Suriye uyruklu bir kişinin ikametinde, 456 sikke, 2 mermer ve 6 metal obje ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, istihbari çalışmalar sonucunda, Bağlarbaşı mahallesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen Suriyeli Y.M.’nin ikametine operasyon düzenlendi. Şüphelinin ikametindeki aramada, Roma, Bizans ve çeşitli dönemlere ait 456 sikke ile 2 mermer ve 6 metal obje ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.M., işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. AA

Sabah Gazetesi