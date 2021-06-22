Karabağ Cumhurbaşkanı: Umarım seçim sonuçları Ermenistan’a Artsakh’ın bağımsızlığının tanınmasına yönelik çalışmalar için imkan sağlayacak

Artsakh Cumhurbaşkanı Arayik Harutyunyan Ermenistan’da düzenlenen erken genel seçimlerinin sonuçlarıyla birincilik kazanan ve galip gelen ‘Sivil Sözleşme’ partisini, Ermenistan Başbakan Vekili Nikol Paşinyan’ı tebrik edip başarılar diledi.

Kendi resmi Facebook sayfasından paylaşımda bulunan Artsakh (Karabağ) Cumhurbaşkanı Arayik Harutyunyan bu seçim sonuçlarının Artsakh Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının uluslararası tanınmasına yönelik çalışmalar açısından yeni imkanlar sağlayacğından ümitli olduğunu ifade etti.

Harutyunyan’ın sözlerine göre Azerbaycan ve Türkiye’nin 44 günlük ortak saldırısı sonucunda Ermenistan’ın iç siyasi hayatında yaşanan istkrarsızlık ve kaotik durum erken genel seçimlerle çözüme ulaştı.

Arayik Harutyunyan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Tüm iç ve dış zorluklara, meydan okumalarına rağmen Ermenistan devlet makamları ve halkının demokratik seçimler düzenleyebildiğinden mutluluk duyuyorum. ”

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/06/22/Karaba%C4%9F-Cumhurba%C5%9Fkan%C4%B1-se%C3%A7im-sonu%C3%A7lar%C4%B1-Ermenistan/210210