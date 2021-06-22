“Halk bize ‘hukukun diktatörlüğünü’ kurma yetkisi verdi”

Parlamento seçimlerini önde tamamlayan Nikol Paşinyan, ülkede 9 Kasım 2020’de başlayan krizin sona erdiğini ve artık normal şekilde çalışmaya başlayabileceklerini söyledi.

Paşinyan’ın liderliğini yaptığı Sivil Sözleşme Partisi’nin destekçileri, 22 Haziran’da parlamento seçimlerinde kazanılan zaferi 21 Haziran’da başkent Yerivan’da miting düzenleyerek kutladı.

Mitingde konuşan Paşinyan, “Ermenistan’da 9 Kasım’da başlayan iç siyasi kriz sona erdi. Yarından itibaren normal şekilde çalışmaya başlayacağız. Ülkedeki koşulların ve iklimin ciddi şekilde değiştiğini anlamalıyız, çünkü halk bize ülkede bir ‘hukuk diktatörlüğü’ kurma yetkisi verdi” dedi.

Hükümetin ihtilaf yaşadığı tüm yapıları diyaloğa davet eden Paşinyan, seçimlere katılan siyasi güçlerle istişarelere başlayacaklarını, diyaloğa hazır olduklarını anlattı.

Paşinyan, “Tüm siyasi güçlere en baştan başlamayı, hakaret söylemlerine son vermeyi öneriyorum. Ermenistan ve Karabağ’ın tarihinde yeni bir sayfa açılıyor ve bu sayfayı ulusal potansiyelimizi birleştirerek, yeni ve gerçekten demokratik değerler belirleyerek açmalıyız. Bu yükümlülüğü ilk olarak ben üstleniyorum ve tüm destekçileri hakarete, saldırganlığa ve düşmanlığa son vermeye çağırıyorum” ifadelerini kullandı.

Agos