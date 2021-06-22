Ermenistan askerinin 4 bin Azerbaycan Türk’ünü Aras Nehri’nde öldürdüğünün belgesi ortaya çıktı

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Azerbaycan’ın eski İstanbul Başkonsolosu gazeteci İbrahim Nabioğlu, Ermeniler’in 1920’de 4 bin Azerbaycan Türk’ünü Aras Nehri’ne atarak gerçekleştirdiği katliamın Fransız arşivlerine yansıyan belgesini paylaştı.

Birinci Dünya Savaşı, Ermeni meselesi konusunda uzmanlaşmış Fransız kökenli ünlü bir tarihçi Maxim Gauin’in “Orijinal belgeler” diyerek paylaştığı gönderilere Twitter hesabından yer veren Azerbaycan’ın eski İstanbul Başkonsolosu gazeteci İbrahim Nabioğlu, Ermeni askerlerin 4 bin Azerbaycan Türk’ünü Aras Nehri’ne atarak katlettiğini yazdı.

Nabioğlu , ilginç bir arşiv belgesini “Paylaş ki tüm dünya bilsin! 1920 yılında Ermeniler tarafından Araz Nehri’nde 4.000 Azeri’nin boğulduğuna dair Fransız arşivlerinden bir belge… Bu önemli belgeyi tesadüfen Twitter’da gördüm. Genç Azeri Turan Faraj tarihçi (Tarihte doktora) Başka bir tarihçi Maxim Gauina” notuyla paylaştı.

Bu mektup Fransa Kafkasya Yüksek Komiseri Damien de Martel tarafından 20 Temmuz 1920 yılında Fransa Dışişleri Bakanlığı’na gönderilmişti…

Söz konusu tarihi belgeden yapılan alıntıda şöyle deniyor:

“… Bu askeri operasyonlara gelince: Ermenistan’dan yeni dönen tanıklardan operasyonların nasıl yapıldığına dair bir takım bilgiler edindim.

Haziran sonlarında Ermeni askeri birlikleri İrevan’ın güneyinde 40.000’i aşkın Müslümanın [Azerbaycanlı’nın] ikamet etiği 25 Tatar [Azerbaycanlı] köyünü ablukaya aldılar. Başkente yakın bölgede oturan ve her hangi bağımsızlık iddiasında bulunmayan bu insanlar hep barışçıl bir tutum içinde sakin bir yaşam sürmüşler. Ermeniler onları top ateşi altında tutarak oturdukları köylerden kovdular ve Aras nehrine attılar.

Boşalan köyler kısa sürede gelme Ermeniler tarafından işgal edildi.

Bu olaylar sırasında Ermeni askerler kadın ve çocuklar da dahil olmak üzere 4000 kişiyi Aras nehrine atarak katlettiler.”

Söz konusu belgeden de anlaşıldığı üzere, Fransa Kafkasya Yüksek Komiseri Azerbaycanlılara karşı yapılan katliam olaylarını teyit etmektedir.

https://www.yenicaggazetesi.com.tr/ermenistan-askerinin-4-bin-azerbaycan-turkunu-aras-nehrinde-oldurdugunun-belgesi-ortaya-cikti-459004h.htm