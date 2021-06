Կանադան շնորհավորում է Հայաստանին ընտրությունների հաջող ավարտի կապակցությամբ

Կանադան շնորհավորում է Հայաստանին խորհրդարանական ընտրությունների հաջող ավարտի կապակցությամբ: Հայտարարությունը տեղադրված է Կանադայի արտաքին գործերի նախարարության Թվիթերի պաշտոնական էջում։

«Մենք հույս ունենք համագործակցել մեր հայ գործընկերների հետ, որպեսզի շարունակենք մեր ջանքերը երկրում ժողովրդավարության առաջմղման, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ»,- ասված է հայտարարությունում։

Canada congratulates #Armenia on concluding successful parliamentary elections. We look forward to collaborating with our Armenian partners to continue our efforts to promote democracy in the country as well as a resolution of the #NagornoKarabakh conflict. pic.twitter.com/GhnSOlsbHN

— Foreign Policy CAN (@CanadaFP) June 21, 2021