Nikolaos Manginas adına fotoğraf yarışması

2021 yılının Nisan ayında Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden usta gazeteci ve fotoğrafçı Nikolaos Manginas adına fotoğrafçılık yarışması düzenleniyor. Yeniköy Panayia Rum Ortodoks Vakfı’nın girişimiyle düzenlenen yarışmanın konusu “BİZ VE GELENEKLERİMİZ” olarak belirlendi.

Fotoğrafların görsel dili sayesinde Türkiye Halklarının birbirini daha iyi anlamasına, bağlarının güçlenmesine ve yeni nesillere tanıtılmasına katkı sunmak amacı ile kurulan ‘Cuma, Cumartesi, Pazar’ belgesel fotoğraf grubunun 5 fotoğrafçısından biri olan Nikolaos Manginas, grubun yurt içi ve yurt dışı sergilerinde aktif görevler almış ve eserleri sanatseverler tarafından takdirle karşılanmıştır.

‘Biz ve Geleneklerimiz’ fotoğraf yarışması Nikolaos Manginas’ın bu fotoğraf tutkusu ve üretkenliğinden esinlenilerek düzenlenmektedir.

Kültürlerin birlikteliği ve ortak yaşama biçimlerinin geniş topluma yansıtılması ve paylaşılmasını amaç edinen yarışmada, Manginas’ın çalışma değerleri ve disiplini esas alınarak, bu yönde eser üreten fotoğrafçıların katılımı hedefleniyor.

Yeniköy Panayia Rum Ortodoks Kilisesi ve Mektebi tarafından Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteği ile yapılacak yarışma için başvurular 15 Haziran itibariyle başladı. Başvuru için son tarih ise 1 Aralık. Sonuçlar 21 Aralık tarihinde açıklanacak.

Yarışmanın seçici kurulunda usta gazeteci ve fotoğrafçı Coşkun Aral, İzzet Keribar, Alberto Modiano, Berge Arabian, Emine Ülkerim, Mıgırdiç Arzivyan ve Yorgo Demir yer alıyor. Yarışma için planlanan ödüller ise şöyle:

Ödüller-Sergilemeler:

Birincilik : 7.500 TL

İkincilik : 5.000 TL

Üçüncülük : 2.500 TL

Jüri Özel ödülü : Hediye çeki 2.000 TL

3 Adet Mansiyon : 500 TL

Sergileme (En fazla 30 adet) : 250 TL

Yarışma ile ilgili detaylı bilgiye bizvegeleneklerimiz.org websitesinden ulaşabilirsiniz.

Nikolaos Manginas kimdir?

2 Ağustos 1952 yılında İstanbul’un Tarabya semtinde doğan Nikolaos Leon Manginas, iki çocuklu bir ailenin en küçük oğluydu. Annesi Anastasia Mangina’nın öğretmenlik yaptığı Aya Triada Okulu’nda ilköğretimini tamamladı. Ardından Zografeion Lisesi’nde lise öğrenimini gördü. Yüksek öğrenimini Atina’da tamamlayan Manginas, Atina’da gazeteciliğe başladı. Daha sonra İstanbul’a yeniden dönen Manginas, ömrünün son 30 senesinde Patrik fotoğrafçısı olarak hizmet verdi.

2 Ağustos 1952’de İstanbul Tarabya’da doğan Nikolaos Leon Manginas, iki çocuklu bir ailenin küçük evladı olarak dünyaya geldi. Annesi Anastasia Mangina’nın öğretmenlik yaptığı Aya Triada Okulu’nda ilk öğrenimini, Zografeion Lisesi’nde de lise eğitimini tamamladı. Yüksek öğrenimini ise Atina’da gerçekleştiren Manginas, Atina’da gazeteciliğe başladı. Daha sonra İstanbul’a dönen Nikolaos Manginas, vefatına kadar olan sürede aralıksız olarak Ekümenik Patrik’in fotoğrafçısı olarak görev aldı.

Fotoğrafçılığın önemli isimleri arasında yer alan Manginas, “Cuma, Cumartesi, Pazar” isimli sergide fotoğrafları yer alırken, Patrik Barholomeos’un 25’inci yılına özel “Sevgi, Barış ve Diyalog Patriği Bartholomeos” sergisini düzenledi. 25 yıl boyunca patriği bir gölge gibi her adımında yanında duran takip eden Manginas, Patrik Bartholomeos’un en özel anlarına sergide yer verdi.

Öte yandan Serdar Korucu’nun hazırladığı “Patrik Fotoğrafçısı Dimitri Kaloumenos’un Objektifinden 6-7 Eylül 1955” kitabına arşivini açarak katkıda bulunmuştur. bulundu. Son dönemlerde hazırladığı Patrik Bartholomeos ve Ayasofya isimli kitabını sağlık sorunları nedeniyle tamamlayamasa da ölümünün vefatının ardından yarım kalan çalışma tamamlanmış ve yayınlamıştır baskıya hazırlanarak yayınlanmıştır. Manginas’ın Yunanistan’da yayımlanan birçok gazetede de yazıları yer almıştır.

Manginas, 10 Nisan 2021’de günü 30 yıldır hizmet verdiği Patrikhane’deki odasında hayatını kaybetti kaybetmiştir.