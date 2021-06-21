Kürt siyasetçi Ermenistan’da üçüncü kez seçildi

Ermenistan’da dün gerçekleştirilen ve 2 milyon 581 bin 93 seçmenin oy kullanma hakkına sahip olduğu seçimde 1 milyon 281 bin 174 seçmen oy kullandı.

26 siyasi hareket yarıştığı seçimde ilk defa rekor denecek seviyede 22 parti ve 4 ittifak katıldı.

Resmi olmayan sonuçlara göre Başbakan Nikol Paşinyan’ın partisi seçimden zaferle çıktı.

2017 yılındaki seçimde Cumhuriyetçi Parti’den ilk kez parlamentoya girmeyi başaran ve 2018’deki erken seçimde de ikinci kez milletvekili seçilen Kürt siyasetçi Knyaz Hamid Hasanov, dünkü seçimlerden de başarıyla çıktı.

74 yaşındaki Hasanov, parlamentonun en yaşlı üyesi olarak önceki dönem Parlamento Başkanlığı koltuğuna oturan ilk isim olmuştu.

1945 doğumlu Hasanov, Paşinyan’ın lideri olduğu Sivil Sözleşme Partisi’nden milletvekili seçildi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/06/21/K%C3%BCrt-Ermenistan-Hasanov/210138