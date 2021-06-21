Gözlemciler: Seçimler iyi yönetildi, agresif söylemlerle gölgelendi

Uluslararası gözlemciler, Ermenistan’daki seçimlerin rekabetçi geçtiğini, iyi yönetildiğini ancak agresif söylemlerle gölgelendiğini söylüyor.

AGİT (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı) Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi, AGİT Parlamenterler Meclisi (AGİT PA) ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (PACE) ortak gözlem heyeti, Ermenistan seçimleri sonrası bir basın toplantısı düzenledi.

Gözlemcilere göre Ermenistan’ın erken parlamento seçimleri rekabetçi geçti ve kısa bir zaman dilimi içinde iyi yönetildi. Bununla birlikte sürece yoğun kutuplaşma damga vurdu ve kilit yarışmacıların giderek artan kışkırtıcı diliyle, kampanya boyunca kadınların dışlanmasıyla gölgelendi.

Gözlemcilere göre seçim yasal çerçevesi genel olarak kapsayıcıydı, , ancak bazı eksiklikler hala devam etmekte. Gözlemciler, seçim sistemindeki son değişikliklerin siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının çoğunluğu tarafından geniş çapta tartışılıp desteklendiğini, ancak değişikliklerin seçimlere bu kadar yakın bir zamanda yapılmasının yasal belirsizliğe yol açtığını belirtttiler. Gözlemciler yeni kuralların uygulanması ve seçmenlerin bilgilendirilmesi için çok az süre kaldığını kaydettiler.

Özel Koordinatör ve AGİT gözlem heyeti lideri Margareta Cederfelt, “Seçim kanununda yapılan son değişikliklerin uygulanması için sınırlı bir süre olmasına rağmen, seçimlerin yönetimi gözlemcilerimizin çoğunluğu tarafından olumlu değerlendirildi, ”dedi . Cederfelt “Gözlemcilerimizin çoğu, seçim gününü oy sayısı da dahil olmak üzere olumlu değerlendiriyor.” diye konuştu.

Gözlemcilerin saptamalarına göre ulusal güvenlik konuları, kampanya öncesi ve kampanya dönemlerinde siyasi söyleme hakim oldu. Bununla birlikte, tartışmaya giderek artan saldırgan dil ve suçlamalar hakim oldu. Bu da yüksek derecede kutuplaşmaya neden oldu ve siyasi programlara ve politikaya dikkat daha da azaldı.

Grubun saptamalarına göre seçim gününün kendisi genel olarak barışçıl geçti ve gözlemciler ziyaret edilen sandık merkezlerindeki oylama süreçleri hakkında büyük bir çoğunlukla olumlu bir değerlendirme yaptılar. Ancak, birçok sandık merkezi engelli seçmenler için erişilemez durumdaydı ve sık sık izdiham yaşandı. Parti veya ittifak vekilleri tarafından oylama sürecine müdahale edildiği bazı durumlar da yaşandı. Gözlemciler oy sayma sürecinin iyi gittiğini ve oldukça şeffaf olduğunu tespit ettiler.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi heyeti başkanı George Katrougalos, “Derin kutuplaşma, iyi yönetilen bir seçimin etkisini azaltmadı” dedi ve ekledi: ” Sonuçların siyasi yelpazedeki tüm taraflarca kabul edilmesini ve kampanyanın sert söyleminin tarihe gömülmesini umuyoruz””

Gözlemcilere göre kısa kampanya döneminde, adaylar özgürce kampanya yürütebildiler ve demokratik seçimlerin anahtarı olan temel özgürlüklere genel olarak saygı gösterildi. Gözlemciler, bazı durumlarda hem özel hem de kamu sektöründeki işçiler üzerinde belirli kampanya etkinliklerine katılmaları için baskı yapıldığını not ettiler. Ayrıca, oy satın alma ve devlet kaynaklarının kötüye kullanıldığı iddiaları kampanya dönemi boyunca devam etti. Kadın adayların parti listelerinde yer almasına rağmen, gözlemciler kampanya sırasında görünürlüklerinin oldukça düşük olduğunu ifade ettiler.

AGİT PA delegasyonu başkanı Kari Henriksen, “Yakın zamanda getirilen seçim değişiklikleri, kadınların aday listelerinde daha fazla temsil edilmesine yol açsa da, kampanya sırasında kamusal görünürlükten büyük ölçüde yoksun kaldılar” dedi ve ekledi: “Kadınların sadece eşit temsil edilmeleri değil, aynı zamanda kamusal ve siyasi hayata aktif olarak katılma fırsatı verilmesi de önemlidir.”

(Ermenistan Kamu Radyosu)

Agos