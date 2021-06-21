FLAŞ!!! Eski T.C. İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk Ermeni kökenli

Türkiye AKP eski milletvekili Fevzi İşbaşaran, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk hakkında çarpıcı bir iddia paylaştı.

İşbaran, Asiltürk’ün 34 yaşında isim değişikliğine gittiğini belirterek gerçek adının ‘Durmuş Durduyan’ olduğunu açıkladı. İşbaşaran 52 yıl önce yapılan isim değişikliği ile Oğuzhan Asiltürk’ün siyasi kariyerinin birden bire yükselişe geçmesine dikkat çekti.

İşte İşbaşaran’ın Twitter hesabından paylaştığı o bilgiler:

“Oğuzhan Asiltürk’ün 52 yıl önce yani 34 yaşındayken mahkemeye başvurup ‘Durmuş Durduyan’ olan adını ‘Oğuzhan Asiltürk’ olarak değiştiriyor

-Tamam,din değiştirip müslüman olabilirsin, adını soyadını da değiştirebilirsin ama mensup olduğun millet değişmez, utanılacak bir şey yok. Hristiyan Türkler var, adlarını değiştirmediler ama Hristiyanlar.

-Hadi ‘Durmuş Durduyan’ adını değiştirdin ‘Oğuzhan Asiltürk’ gibi iddialı bir ad ve soyadını niye aldın?

– Ahmet Çelik, Hasan Yılmaz, Mustafa Keser ismi falan alsaydın bari…

İlk, orta, Liseyi Malatya’da, Üniversiteyi, İstanbul Üniversitesi İnşaat Fakültesi’inde ‘Durmuş Durduyan’ olarak okuyorsun.

– Sonra, Durmuş Durduyan serbest müşavir/mühendis olarak çalışıyorsun.

– Birgün Erbakan ile tanışıyorsun sonra Oğuzhan Asiltürk oluyor ve milletvekili/Bakan.

Bunu hiç yazmak istemezdim ama Türkiye’nin acı bir gerçeğini anlatmak istedim

– Aslında Durmuş Durduyan, Özal, Demirel, Erbakan gibi İTÜ’lü ama Ermeni bir vatandaş olarak onlar kadar şanslı olup devlette iyi bir işe girememiş.

– Ne zaman ki, Oğuzhan Asiltürk oluyor, kapılar açılıyor.”

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/06/21/FLA%C5%9E-O%C4%9Fuzhan-Asilt%C3%BCrk-Ermeni-k%C3%B6kenli/210109