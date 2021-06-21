Ermenistan seçimlerinin galibi Paşinyan

Ermenistan’da erken parlamento seçimlerinin galibi, Başbakan Nikol Paşinyan oldu. İkinci Karabağ Savaşı’nda yaşanan mağlubiyet ve artan tepkiler üzerine erken seçim kararı alan Paşinyan’ın Sivil sözleşme Partisi % 53.92 oyla en yakın rakibine büyük fark attı.

2008 sandık merkezindeki oyların tümü sayıldı. Ön sonuçlara göre Paşinyan’ın Sivil Sözleşme Partisi % 53,92, en yakın rakibi, ikinci cumhurbaşkanı Robert Koçaryan liderliğindeki Ermenistan İttifakı % 21.04 oy aldı. Ermenistan İttifakı’na Taşnaksutyun Partisi de destek veriyordu. Üçüncü cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’ın da listelerinde yer bulduğu Onur Duyuyorum İttifakı % 5,23 oy aldı.

Paşinyan dün gece bir konuşma yaptı “Ermenistan yurttaşları, son 3 yılda iki devrim yaptınız. 2018’de kadife devrim, bugün ise yeni bir devrim. Bu sefer ‘kadife’ yerine ‘çelik’ devrim gerçekleştirdi’ açıklamasında bulundu.

Paşinyan, ayrıca Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü ve Avrasya Ekonomik Birliği ile iş birliğini genişletmeye niyetli olduğunu kaydetti.

Paşinyan taraftarlarını bugün saat 20.00’de başkent Yerevan’daki Cumhuriyet Meydanı’na çağırdı.

Paşinyan tüm oyların sayılmasından sonra yaptığı açıklamada ise anayasal olarak tek parti hükümeti kuracak çoğunluğa (105 vekilden en az 71’i) ulaştıklarını söyledi.

Sivil Sözleşme oyları Yerevan’da 2018’e göre düşüş gösterdi. Koçaryan ise en çok oyu Yerevan ve Syunik bölgesinde aldı.

Koçaryan liderliğindeki Ermenistan İttifakı “Seçim sonuçları çok tartışmalı, güven vermiyor. Şüpheler giderilinceye kadar sonuçları kabul etmeyeceğiz” açıklamasında bulundu.

İttifak, kayıtlara geçen ve iddia edilen seçim ihlallerinin dikkatli bir şekilde incelenmesini isteyeceklerini, tüm bu sürecin ardından oylama sonuçlarını kabul edeceklerini bildirdi.

Seçimlere katılım %49,4 oranında oldu. Bu oran Paşinyan’ın başbakan olduğu Kadife Devrim sonrası (2018) seçimlerde %48.6 idi.

Oligark Tsarukyan liderliğindeki Müreffeh Ermenistan ve Edmon Marukyan liderliğindeki Aydınlık Ermenistan, partiler için konulan yüzde 5’lik barajı aşamayarak sırasıyla %3,96 ve %1,22 oy aldı. İlk cumhurbaşkanı Levon Ter Petrosyan liderliğindeki ittifak da barajı aşamadı.

Parlamentoya Sivil Sözleşme ve Ermenistan İttifakı’nın yanısıra Onur Duyuyorum İttifakının da girmesi bekleniyor. İttifaklar için belirlenen baraj % 7 ancak parlamentoda en az üç parti bulunması yönündeki eğilim gereği üçüncü parti ya da ittifak da parlamentoya girebiliyor. Ermenistan İttifakı’nın 27, Onur Duyuyuyorum İttifakı’nın 7 sandalye kazanması bekleniyor.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’ndan (AGİT) seçim gözlemcilerinin seçimle ilgili değerlendirmelerini bugün sunması bekleniyor. Bağımsız Devlet Topluluğu bünyesindeki gözlemciler ise ciddi bir ihlal görmediklerini açıklamışlardı.

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/25807/ermenistan-secimlerinin-galibi-pasinyan