ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ / DUYURU

Ամենապատիւ Տ. Սահակ. Բ. Պատրիարք Հայրը, 22 Յունիս 2021, Երեքշաբթի, ժամը 20.30-ին, Հովուապետական Անդրանիկ այցելութիւնը պիտի շնորհէ Գնալը Կղզիի Ս. Գրիգոր ԼուսաւորիչԵկեղեցին։ Ուրախութեամբ կը ծանուցանենք Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Եկեղեցւոյս յարակիցմարմիններուն, Ներսէսեան Դպրաց Դասուն, Կազդուրման Կայանին ու հաւատացեալ կղզեբնակժողովուրդին։ Սոյն այցելութիւնը առիթ պիտի ըլլայ, որպէսզի ողջունենք մեր Հոգեւոր Պետը, ունկնդրենք Իշխանաց Կղզեաց ժողովուրդին ուղղեալ իր Անդրանիկ Պատգամը եւ ստանանք իրօրհնութիւնը։

* Արարողութեան մասնակիցներու ուշադրութեան կը յանձնենք նաեւ Քորոնա Համավարակէգզուշացման կանոնները։

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Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, 22 Haziran 2021, Salı, saat 20:30’da, Kınalıada S. Krikor Lusavoriç Kilisesi’ne Patrik sıfatıyla ilk ziyaretini gerçekleştirecektir. Kilisemizin tüm organlarına, korosuna, Gazturman Gayan’a ve kilisemiz cemaatine duyurulur. “Hraşapar” töreni vesilesiyle, Patrik Hazretleri’ni selamlama, onun Adalar halkına yönelik ilk mesajını duyma ve takdislerine nail olma fırsatını bulacağız.

* Törene katılanların coronavirüs pandemi önlemlerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

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