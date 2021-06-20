Mülteci sanatçı Enzo İkah’ın ‘Nani Papa’ adlı klibi Dünya Mülteciler Günü’nde yayında

Kongolu mülteci sanatçı Enzo İkah’ın, ülkesindeki koltan madenlerindeki çocuk işçiler ve tacize uğrayan kadınlara ağıtı Nani Papa (Babam Kim) isimli şarkı, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü’ne Refugee News Turkey tarafından armağan olarak klibe çekildi.

Nani Papa (Babam Kim). Enzo İkah’ın “Nyiragongo” isimli albümünün ilk şarkısı ve Koltan maden ocağında çalıştırılan bir çocuk işçinin ağzından, Kongo’da yaşanan bu insanlık dramını gözler önüne seriyor.

Refugee News Turkey, Enzo Ikah’a ve şarkısına dair şu bilgi notunu yayınladı:

“20 Haziran Dünya Mülteciler Günü’ne refugeenewsturkey tarafından bir armağan olarak hazırlanan bu video, inanıyoruz ki mültecilerin hangi ağır koşullardan çıkıp geldiklerini anlamamıza biraz olsun yardımcı olacaktır. Bu şarkı, Koltan madenlerinde hayatını kaybetmiş, sayıları milyonları bulan çocuklara ve cinsel şiddete maruz kalmış kadınlara bir ağıttır…

Enzo İkah ise (gerçek adı Enzo Afa Onan), Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde doğan, insan hakları savunucusu, barış aktivisti bir müzisyen. Küçük yaşta, Kongo Cumhurbaşkanı’nın uçağına yapılan bir sabotaj sonucu pilot ve hostes olan anne-babasını kaybetti. Onu büyükannesi büyüttü, eğitimini Fransa ve İtalya’da tamamladı. Avrupa’da yaşamayı değil, ülkesine geri dönmeyi ve halkına hizmet etmeyi tercih etti. Özellikle ‘koltan’ adındaki, teknolojik araçlarda kullanılan bir maddenin üretim süreçlerinde yaşanan çocuk ve kadın istismarını konu edinen akademik çalışmalar yürüttü. Bu çalışmaları Kongo yöneticilerini fazlasıyla rahatsız edince Kongo devletinden baskı görmeye başladı. Nihayetinde, yapılan seçimlerin hileli olduğunu öne süren muhalif gösterilere destek olan bir şarkı besteleyince on yıl hapse mahkum edildi. İşkence gördüğü hapishaneden onu sevenlerin desteğiyle kaçmayı başardı ve 2007 yılında Türkiye’ye iltica etti. 2015 yılında kendisine uluslararası bir barış ödülü verildi. O tarihten bu yana çalışmalarını İstanbul’da sürdürüyor. Enzo İkah’ın basılmış kitapları ve hakkında çekilmiş belgeseller vardır.”

(HABER MERKEZİ)

Evrensel Gazetesi