Kürt Tarihi Dergisi’nin 44. sayısı çıktı

Kürt Tarihi Dergisi’nin 44’üncü sayısı çıktı. Yeni sayıda, “Ankara Hükümeti ve Şeyh Mahmut Berzenci” dosyası yer alıyor.

DUVAR – İsmail Beşikci Vakfı tarafından üç ayda bir yayımlanan Kürt Tarihi Dergisi’nin 44’üncü sayısı “Ankara Hükümeti ve Şeyh Mahmut Berzenci” dosyası ile çıktı. Yeni sayıda Hüsnü Gürbey ve Mahsuni Gül bir arşiv belgesi üzerinden, Kürdistan’ın İngiliz işgalindeki kısmında gerçekleşen Şeyh Mahmut Berzenci ayaklanmasına ve ayaklanmaya dönemin Ankara hükümetinin gösterdiği ilgiye dair bir çalışma kaleme aldı.

sayıda, Rohat Alakom “Serpêhatiya Levhayeke Kincên Rohilatê” başlıklı yazısında, aralarında Kırım Savaşı’na katılmak üzere İstanbul’a gelen ve Kürdistan kahramanı sıfatıyla anılan Fata Reş’in de olduğu figürlerin resmedildiği bir illustrasyonun macerasını hikayeleştirdi. Nasruddewle Mardux’un ilk iki kısmı önceki iki sayıda yayımlanan Kürdistan teriminin tarih boyunca nasıl kullanıldığına dair çalışması bu sayıda tamamlandı.

Ermeni Soykırımı’na Kürtlerin dahliyle ilgili çalışmaların yazarı Fırat Aydınkaya da 40. sayı için, Ermeni Soykırımı’yla ilgili çalışmalarıyla tanınan tarihçi Taner Akçam’ın tartışmalara neden olan, soykırım öncesi dönemde Kürt egemenleriyle Ermeni köylüler arasındaki ilişkilerin yapısına dair iddiasının üzerine bir yazı yazdı. Aydınkaya’nın yazısı, iddiayla ilgili tartışmanın hem metodolojisine hem de içeriğine dair müdahalelerde bulunuyor.

Kürt Tarihi Dergisi matbu halinin yanı sıra, e-dergi formatıyla da okurların kullanımına sunuldu. Dergiyi edinmek isteyen okurlar Google Kitap veya kurttarihidergisi.com’dan e-dergi olarak edinebilecekleri gibi matbu olarak da İsmail Beşikci Vakfı’ndan ve seçkin kitapçılardan temin edebilir.

(KÜLTÜR SANAT SERVİSİ)

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