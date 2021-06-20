Kayıp Hürmüz Diril soruşturmasında 3 gözaltı

Şırnak Baro Başkanı Rojhat Dilsiz, Hürmüz Diril ile ilgili soruşturmada bugüne kadar herhangi bir ilerleme kaydedilmediğini, bugün ise dosyada 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

530 gündür kendisinden haber alınamayan Hürmüz Diril ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.

Şırnak Baro Başkanı Rojhat Dilsiz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgiyi verdi:

“530 gün önce ortadan kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Hürmüz Diril ile ilgili sürdürülen soruşturmada bugüne kadar herhangi bir ilerleme kaydedilmemişti. Bugün itibariyle dosyada 3 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş durumda. Gözaltına alınanlar arasında daha önce de gözaltına alınan ve adli kontrol tedbiriyle salıverilen Apro Diril de var.”

Ne olmuştu?

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Süryani köyü Mehre’de (Kovankaya) yaşayan 72 yaşındaki Hurmüz ve 65 yaşındaki Şimuni Diril’in geçtiğimiz yıl 11 Ocak’ta kayboldu.

Keldani çiftten Şimuni Diril’in cansız bedenini kaybolduktan 70 gün sonra 20 Mart 2020’de köye yaklaşık 800 metre uzaklıkta, çocukları tarafından ölü olarak bulundu. 72 yaşındaki Hurmüz Diril’in akıbeti ise hâlâ bilinmiyor.

(AÖ)

bianet