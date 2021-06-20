Ermenistan’da halk, erken parlamento seçimi için sandık başına gitti

Ermenistan’da seçmenler, erken parlamento seçimi için bugün sandık başına gitti.

Azerbaycan ile Dağlık Karabağ’da 44 gün süren savaşın kaybedilmesinin ardından Başbakan Nikol Paşinyan’ın görevinden istifa etmesi sonucu ülkede erken seçime gitme kararı alınmıştı.

Seçimde 26 siyasi hareket yarışacak. İlk defa rekor denecek seviyede 22 parti ve 4 ittifakın katılacağı seçimde, 2 milyon 581 bin 93 seçmen oy kullanabilecek.

Bu siyasi hareketler arasında başbakan olarak Paşinyan’a ve 3 eski cumhurbaşkanına ait partiler de yer alıyor.

Görevini seçime kadar geçici olarak sürdüren Başbakan Paşinyan bu seçime “Sivil Sözleşme Partisi” ile katılıyor.

Ermenistan’ın ilk Cumhurbaşkanı Levon Ter-Petrosyan (1991-1998) “Ermeni Ulusal Kongre Partisi”, Rusya yanlısı tutumu ile bilinen eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan (1998-2008) ise “Ermenistan İttifakı” ile yarışacak.

Paşinyan’ın halk hareketi başlatarak koltuğundan ettiği eski Cumhurbaşkanı ve Başbakan Serj Sarkisyan (2008-2018) bu seçime doğrudan girmese de desteklediği “Onurum Var İttifakı” oy pusulasında yer alacak.

Seçim yarışı Paşinyan ve Rusya yanlısı Koçaryan arasında geçecek

Seçimde, kısa bir süre önce yapılan değişiklikle “nispi temsil sistemi” uygulanacak.

Daha önceki dönemlerde en az 105 sandalyeli parlamentoya, 2018’de yapılan seçim sonucunda eski sistem gereği 132 milletvekili girmişti. Yeni sistem nedeniyle, bu seçim sonucunda parlamentoda tam olarak kaç milletvekilinin olacağı şimdilik net değil.

Seçim yarışının Paşinyan ve eski Cumhurbaşkanı Koçaryan’ın arasında geçmesi bekleniyor. MPG isimli bir araştırma şirketinin Ermenistan’daki seçimle ilgili yaptığı anketin sonuçlarına göre, Paşinyan’ın Sivil Sözleşme Partisi yüzde 22,4 oy ile birinci sırada yer alırken, Koçaryan’ın Ermenistan İttifakı ise yüzde 20,6 oy ile Paşinyan’ın partisini takip ediyor.

Siyaset analistlerine göre, parlamentoda muhalefette bulunan Müreffeh Ermenistan Partisinin barajı aşması beklenirken, diğer muhalefet partisi Aydınlanmış Ermenistan’ın baraj altında kalacağı öngörülüyor.

Seçim sonrası senaryolara göre, parlamentoya Paşinyan ve Koçaryan’ın partisinin yakın oy oranlarıyla girmesi halinde bir koalisyon hükümetinin kurulması gündemde olacak. Bu durumda parlamentoya girecek üçüncü kilit parti, Paşinyan’ın mı yoksa Rusya yanlısı oyarak bilinen Koçaryan’ın mı başbakan olacağına karar verecek.

Euronews