Ermenistan seçimleri/Canlı Akış

Ermenistan bugün erken parlamento seçimleri için sandık başında. Gelişmeleri bu sayfadan izleyebilirsiniz.

14.00

Saat 14.00 itibarıyla seçime katılım oranı %26,8 düzeyinde. 2018’de Kadife Devrim sonrasındaki ilk seçimde bu aşamada katılım oranı % 24,5’ti. En yüksek katılım Syunik ve Tavush bölgelerinde.

13.30

Muhaliflerden üçüncü cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, ‘tüm kolluk kuvvetlerine’ kendilerine karşı güç kullanma talimatı verildiğini iddia etti, bugün daha ayrıntılı bir açıklamanın yayınlanacağını söyledi.

İkinci cumhurbaşkanı Koçaryan liderliğindeki Ermenistan İttifakı, kolluk kuvvetlerinin Sisian, Syunik’teki yerel parti liderlerinin evlerini ‘yasadışı olarak’ aradıkları iddiasıyla Ermenistan İnsan Hakları Savunuculuğu’na başvurdu. İnsan Hakları Savunucusu temsilcileri, iddia konusu bölgeleri ziyaret etti.

13.00

Liderlerin büyük bölümü oylarını kullandı. Yerel saatle 08.00’de başlayan oy verme işlemi 20.00’de sona erecek.

11.00

Saat 11.00 itibariyle katılım %12,2 seviyesinde. Syunik ve Tavush bölgeleri, seçmen katılımı açısından şimdiye kadar en aktif bölgeler. Müreffeh Ermenistan lideri Tsarukyan Paşinyan ile koalisyon kurma ihtimalini reddetti.

Agos