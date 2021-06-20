Ermenistan sandık başında

Ermenistan’da 22 parti ve 4 ittifakın katılacağı seçimde, 2 milyon 581 bin 93 seçmen oy kullanacak. İkinci Karabağ Savaşı’nda alınan mağlubiyetten sonra Başbakan Paşinyan tepkiler üzerine erken seçim kararı almıştı.

Başbakan Vekili Nikol Paşinyan, seçime lideri olduğu ‘Sivil Sözleşme Partisi’ ile katılıyor.

Ermenistan’ın ilk Cumhurbaşkanı Levon Ter-Petrosyan (1991-1998) ‘Ermeni Ulusal Kongre Partisi’ lideri olarak yarışacak. İkinci Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan (1998-2008) ise ‘Ermenistan İttifakı’ lideri olarak seçime giriyor. Bu ittifaka Taşnaksutyun Partisi de destek veriyor.

Paşinyan’ın koltuğundan ettiği üçüncü Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan (2008-2018), bu seçime doğrudan girmiyor ancak desteklediği ‘Onurum Var İttifakı’ oy pusulasında yer alacak.

Seçimde, kısa bir süre önce yapılan değişiklikle ‘nispi temsil sistemi’ uygulanacak.

Daha önceki dönemlerde en az 105 sandalyeli parlamentoya, 2018’de yapılan seçim sonucunda eski sistem gereği 132 milletvekili girmişti. Yeni sistem nedeniyle, bu seçim sonucunda parlamentoda tam olarak kaç milletvekilinin olacağı şimdilik net değil.

Seçim yarışının Paşinyan ve eski Cumhurbaşkanı Koçaryan’ın arasında geçmesi bekleniyor. MPG isimli bir araştırma şirketinin Ermenistan’daki seçimle ilgili yaptığı anketin sonuçlarına göre Paşinyan’ın Sivil Sözleşme Partisi yüzde 22.4 oy ile birinci sırada yer alırken, Koçaryan’ın Ermenistan İttifakı ise yüzde 20.6 oy ile Paşinyan’ın partisini takip ediyor.

Seçim sonrası senaryolara göre, parlamentoya Paşinyan ve Koçaryan’ın partisinin yakın oy oranlarıyla girmesi halinde bir koalisyon hükümetinin kurulması gündemde olacak.

Ermenistan’ın barış içinde kalkınmasını istediğini ifade eden Paşinyan, seçimlerden sonra güvenlik, ekonomik ve sosyal problemlerle ilgilenmeye devam edecekleri vaadinde bulunuyor.

Koçaryan ise Paşinyan’ın Rusya ile Ermenistan arasındaki ilişkileri bozduğunu, iki ülkenin pek çok alanda çıkarlarının örtüştüğünü söylüyor. Koçaryan, seçmenlerine Ermenistan ile Rusya arasındaki ilişkileri iyileştirme sözü veriyor.

Perşembe günü Paşinyan, Cuma günü de Koçaryan son mitinglerini düzenlediler. Gözlemciler Koçaryan’ın mitingindeki kalabalığın Paşinyan mitinginden daha fazla olduğu yorumunda bulundular. Bununla birlikte Paşinyan’ın oy oranının Koçaryan’ın çok önünde olduğunu belirten anket şirketleri de var.

(Ajanslar, Sputnik, Ermenistan medyası)

Agos