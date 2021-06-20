ABD’de Katolik Kilisesi’nden Biden’a kürtaj tehdidi: Ayinden men ederiz

ABD’de Katolik piskoposlar, kürtaj hakkını savunan kişilerin Komünyon’dan men edilmesini öngören bir yönerge hazırlanması için harekete geçti. Toplantıda, Başkan Joe Biden’ın adı sıkça anıldı.

DUVAR – ABD’de Roman Katolik piskoposlar, kürtaj hakkına verdiği desteğe tepki olarak kendisi de bir Katolik olan ABD Başkanı Joe Biden’ı Kutsal Efkaristiya Ayini’nden (Komünyon) men etmek istiyor. ABD Katolik Piskoposlar Konferansı’nda, ‘kilisenin kürtaj konusundaki pozisyonuna aykırı davranan Katoliklerin komünyondan men edilebileceğini’ belirten yeni bir yönergenin hazırlanmasına karar verildi.

İki saat süren sanal toplantıda karar, uzun tartışmaların ardından 168’e karşı 55 oyla kabul edildi. Piskoposların tartışması sırasında Biden’ın isminin de çok sık anıldığı belirtiliyor. Amerikan basınındaki haberlerde, yeni yönergeyle aralarında Biden’ın da bulunduğu Katolik siyasetçilerin kürtaj hakkına destek vermemeleri yönünde ‘uyarılması’nın amaçlandığı yorumları yapılıyor.

KARAR, VATİKAN’IN TEPKİSİNE RAĞMEN ALINDI

Söz konusu tartışma kilisedeki bölünmüşlüğü de ortaya koydu. ABD’li piskoposların, bu adıma karşı çıkan Vatikan’a rağmen böyle bir karar almaları da dikkat çekti. Kararın ardında muhafazakâr piskoposların bulunduğu belirtiliyor. Öneriyi ortaya atan Piskopos Kevin Rhoades, “Büyük bir günahta inatla ısrar edenlerin komünyona alınmaması disiplinini kabul etmeliyiz” dedi. Papa Francis’e eleştirileriyle tanınan muhafazakâr Kardinal Raymond Burke ise “kürtajı kamuoyu önünde ve ısrarla savunan siyasetçilerin sadece kömünyondan men edilmeyi değil, aforoz edilmeyi hak eden mürtetler olduğu” görüşünde. Toplantıda birçok ılımlı piskopos da, ayinin bir silah olarak kullanılmasına karşı çıktı.

‘GERÇEKLEŞECEĞİNİ SANMIYORUM’

ABD’nin John F. Kennedy’den sonra ikinci Katolik başkanı olan, her haftasonu pazar ayinine katılan ve vefat eden oğluna ait bir rozariyi (tesbih) yanında taşıyan Biden ise konuyu tartışmaktan kaçındı. Gazetecilerin soruları karşısında bunun kişisel bir mesele olduğunu söyleyen Biden, “Gerçekleşeceğini sanmıyorum” demekle yetindi.

BIDEN, ‘İNANCIMI BAŞKALARINA DAYATMAM’ DEMİŞTİ

İnançlı bir Katolik olan Biden geçmişte, “inancının yaptığı her şeyi şekillendirdiğini” söylemişti. ABD Başkanı kürtaj hakkı konusundaysa, şahsi görüşünün ‘yaşamın gebe kalındığı andan itibaren başladığı’ yönünde olduğunu ama başkalarının bu görüşü paylaşmamasını anladığını söylemişti. Biden 2015’teki bir demecinde, “inancıdan doğan belirli bir bakış açısını başkalarına dayatmak istemediğini” vurgulamıştı. Biden, selefi Donald Trump’ın kürtaj hakkına getirdiği bir dizi kısıtlamayı da kaldırdı.

Yeni yönergenin önümüzdeki aylarda ABD’li piskoposların doktrin komitesinde hazırlanması bekleniyor. Yönergede, ayinden men kararının her bir kilisenin kendi din görevlilerine bırakılması bekleniyor. (DIŞ HABERLER)

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