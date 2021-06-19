Ermenistan Yarın Erken Genel Seçim İçin Sandık Başına Gidiyor

Azerbaycan’la savaşında Dağlık Karabağ’ı kaybeden Ermenistan’da yarın erken genel seçimler yapılacak. Ülkede seçime 21 parti ve 4 ittifak katılıyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da seçime katılan adaylar arasında.

Ülkede yapılacak erken seçimin Dağlık Karabağ yenilgisinden sonra oluşan siyasi istikrarsızlığı ortadan kaldırması umuluyor. Seçimlerde 2,6 milyon civarında seçmenin 2 bin civarındaki merkezde sandık başına gitmesi ve bir sonraki yönetimi belirlemesi bekleniyor.

Ermenistan’da değişen seçim sistemi nedeniyle şu an 132 koltuk bulunan parlamentoya kaç milletvekili gireceği net olarak belli değil. Başbakan Paşinyan son anketlere göre yarışı önde götürüyor. Ancak uzmanlar bir diğper güçlü aday Koçaryan’ın ittifakının da Paşinyan’a çok yakın bir oy oranına sahip olmasına dikkat çekiyorlar.

Paşinyan ülkede siyasi istikrarsız sonucu başlayan sokak hareketlerinin ardından iktidara gelmişti. Dağlık Karabağ bölgesinde savaşın Azerbaycan’a kaybedilmesi sonrası ülkede halk protesto için sokağa döküldü ve Paşinyan’ı istifaya davet etti. Ülkede bunun üzerine erken genel seçim kararı alındı.

Paşinyan son konuşmasında halka kaybetmişlik psikolojisinden kurtulmak ve ekonomiyi ayağa kaldırmak zorunda olduklarını söyledi. Paşinyan “Dizlerimizin üzerine çökmiş şekilde yaşamayı reddetmeliyiz” şeklinde ifadeler kullandı.

VOA